ΔΕΕΠ Ηρακλείου: Στο επίκεντρο τα μεγάλα έργα της Κρήτης στη συνάντηση με τον Θανάση Κοντογεώργη

Συνάντηση με αντικείμενο τα αναπτυξιακά ζητήματα της Κρήτης και την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο, μεταξύ της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, ο οποίος βρέθηκε στο νησί με αφορμή τη συμμετοχή του στο Creta Water Forum 2026.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ΔΕΕΠ Ηρακλείου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Γιαννουλάκη, καθώς και ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη και επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία του νησιού.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα μεγάλα έργα υποδομών, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο Νότιος Οδικός Άξονας, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην πρόοδο των έργων και στα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

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Ο Θανάσης Κοντογεώργης αναφέρθηκε στις προσπάθειες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης για την προώθηση και ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων που, όπως σημειώθηκε, αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου, Κώστας Γιαννουλάκης, παρέδωσε στον υφυπουργό ειδικό φάκελο με τα ζητήματα που αφορούν τα έργα και τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, μεταφέροντας τις προτεραιότητες και τα θέματα που απασχολούν την περιοχή.

Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις αναπτυξιακές προοπτικές της Κρήτης, με έμφαση στις υποδομές, τα μεγάλα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.

Σήμερα το πρωί ο κ. Θανάσης Κοντογεώργης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Ηρακλείου Κώστα Γιαννουλάκη επισκέφθηκαν τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλη Καρκανάκη.

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