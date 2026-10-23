Τουρκία: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στo Ζονγκουλντάκ

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Τρεις ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν από έκρηξη μεθανίου σε ιδιωτικό ανθρακωρυχείο στην επαρχία Ζονγκουλντάκ, στη βόρεια Τουρκία. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί στην περιοχή Γκελίκ, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες, πυροσβέστες και ασθενοφόρα.

Οι τουρκικές δικαστικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ να ανακοινώνει την κινητοποίηση τριών εισαγγελικών λειτουργών. Ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου επιβεβαίωσε ότι ένας από τους πέντε τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

🔴 SON DAKİKA | ZONGULDAK’TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 2 İŞÇİDEN ACI HABER Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. 🔺 İlk haberlerde, 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 5 işçinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aziz milletimizin başı sağolsun.. #SONDAKİKA #Zonguldak — Haber Ajansı (@HaberAjansi__) October 23, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι στο ορυχείο, ενώ ο νομάρχης Ζονγκουλντάκ, ο Οσμάν Χατζιμπεκτάσογλου, επισκέφθηκε τους τραυματίες.

Συλλυπητήρια μηνύματα για τα θύματα έστειλαν επίσης ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Νουμάν Κουρτουλμούς και μέλη της κυβέρνησης.

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