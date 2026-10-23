Γαλλία: Ενας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε προάστιο του Παρισιού (βίντεο)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα σε δρόμο προαστίου κοντά στο Παρίσι όταν ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, μετέδωσε το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM επικαλούμενο πηγές. Ο δράστης έχει συλληφθεί, πρόσθεσε.

Πυροβολούσε κατά ριπάς μέσα από αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 10:30 το πρωί, ο δράστης άρχισε να πυροβολεί κατά ριπάς από όχημα στο Τραπ και στη συνέχεια στη γειτονική περιοχή Λα Βεριέρ. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή Κουανιέρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του, ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. «Όλα τα μέσα των δυνάμεων ασφαλείας και της δικαστικής αρχής έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση επιτήρησης» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Quatre victimes après qu’un homme a tiré avec une arme automatique sur des passants à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines : le tireur a été arrêté ! Ce pays est devenu impossible ! Il faut mettre de l’ordre dans les têtes, et vite et fort ! https://t.co/hbXkhBHBV7 — Gilbert Collard (@GilbertCollard) October 23, 2026

Η ανάρτηση του Λεκορνί

Σύμφωνα με νεότερη πληροφορία που μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα La Dépêche, επικαλούμενη αστυνομική πηγή και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο απολογισμός είναι ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες.

Des faits très graves viennent de se produire à Trappes, dans les Yvelines. Une personne a été tuée et quatre autres blessées. L’individu a été interpellé et placé en garde à vue. L’ensemble des moyens des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire sont pleinement mobilisés. Le Parquet national antiterroriste a annoncé se placer en observation. Les autorités compétentes communiqueront en temps voulu. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 23, 2026

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