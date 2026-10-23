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ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ενας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε προάστιο του Παρισιού (βίντεο)

αστυνομια γαλλια
clock 13:33 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα σε δρόμο προαστίου κοντά στο Παρίσι όταν ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, μετέδωσε το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM επικαλούμενο πηγές. Ο δράστης έχει συλληφθεί, πρόσθεσε.

Πυροβολούσε κατά ριπάς μέσα από αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 10:30 το πρωί, ο δράστης άρχισε να πυροβολεί κατά ριπάς από όχημα στο Τραπ  και στη συνέχεια στη γειτονική περιοχή Λα Βεριέρ. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή Κουανιέρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του, ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. «Όλα τα μέσα των δυνάμεων ασφαλείας και της δικαστικής αρχής έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση επιτήρησης» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Η ανάρτηση του Λεκορνί

Σύμφωνα με νεότερη πληροφορία που μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα La Dépêche, επικαλούμενη αστυνομική πηγή και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο απολογισμός είναι ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες.

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