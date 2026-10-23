Νέα Υόρκη - Τέλος εποχής : Καταργούνται οι άμαξες με άλογα μετά από 150 χρόνια

Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της Νέας Υόρκης πρόκειται να εξαφανιστεί. Οι άμαξες με άλογα, που εδώ και περισσότερο από ενάμιση αιώνα μεταφέρουν τουρίστες στους δρόμους του Σέντραλ Παρκ, θα αποτελέσουν παρελθόν από τον Ιούνιο του 2028. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ενέκρινε την Πέμπτη, με 40 ψήφους υπέρ και 7 κατά, τη νομοθεσία που προβλέπει την οριστική κατάργηση της δραστηριότητας, ύστερα από δεκαετίες αντιπαραθέσεων για την ασφάλεια των επισκεπτών, την προστασία των αλόγων και το μέλλον των εργαζομένων.

Η νομοθεσία ονομάστηκε «Νόμος του Ρομάντς» στη μνήμη του 18χρονου Ρομάντς Μαχατζάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Ιούνιο, όταν εκτινάχθηκε από άμαξα με άλογο που είχε αφηνιάσει στο Σέντραλ Παρκ. Το δυστύχημα αναζωπύρωσε τις πιέσεις για την απαγόρευση, η οποία είχε συζητηθεί επανειλημμένα από τις δημοτικές αρχές χωρίς να προχωρήσει.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούσαν εδώ και χρόνια την απομάκρυνση των αλόγων από τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, επικαλούμενες τις συνθήκες εργασίας τους, τα τροχαία ατυχήματα και τους θανάτους ζώων. Από το 2020 έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά, μεταξύ των οποίων καταρρεύσεις αλόγων την ώρα που έσερναν άμαξες. Για τους υποστηρικτές της απαγόρευσης, η παράδοση αυτή δεν μπορεί πλέον να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις ασφάλειας μιας πόλης όπου πεζοί, ποδηλάτες και οχήματα συνυπάρχουν σε όλο και πιο περιορισμένο χώρο.

Η απόφαση, ωστόσο, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους αμαξάδες, που βλέπουν να απειλείται το επαγγελματικό τους μέλλον. Πολλές από τις επιχειρήσεις ανήκουν σε οικογένειες μεταναστών και μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Οι εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι πραγματοποιούνται περισσότερες από 100.000 διαδρομές τον χρόνο και ότι οι άμαξες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τουριστικής οικονομίας της Νέας Υόρκης.

Λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία, εργαζόμενοι και μέλη του συνδικάτου Transport Workers Union Local 100 συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο, ζητώντας να απορριφθεί ή να αναβληθεί η νομοθεσία ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος του συνδικάτου, Τζον Σάμιουελσεν, αμφισβήτησε ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την επαγγελματική αποκατάσταση των εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι οι προβλέψεις παραμένουν αόριστες.

Η νομοθεσία ορίζει ότι ο δήμος πρέπει να καταρτίσει μέχρι τον Απρίλιο του 2027 σχέδιο επαγγελματικής μετάβασης για τους εργαζομένους και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια στην αναζήτηση νέας εργασίας. Δεν έχουν όμως καθοριστεί συγκεκριμένες αποζημιώσεις για τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν. Προβλέπεται επίσης η ασφαλής απομάκρυνση και φροντίδα των αλόγων, με απαγόρευση της πώλησής τους για σφαγή ή για χρήση σε αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Το συνδικάτο έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στην ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως η απαγόρευση στερεί από τους ιδιοκτήτες τις άδειες λειτουργίας τους και την αξία επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει επί δεκαετίες.

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι είχε συμφωνήσει νωρίτερα τον Οκτώβριο με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Τζούλι Μένιν, να προχωρήσουν στην κατάργηση των αμαξών, δηλώνοντας ότι η δημοτική αρχή θα φροντίσει τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τα άλογα. Μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, απομένει η ολοκλήρωση της διαδικασίας για να γίνει νόμος.

Η απαγόρευση προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2028. Μέχρι τότε, οι άμαξες θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στο Σέντραλ Παρκ, καθώς η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μια παράδοση που για περισσότερα από 150 χρόνια ήταν μέρος της καθημερινής ζωής και της τουριστικής της εικόνας.

Με στοιχεία από The Guardian

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