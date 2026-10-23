Συρία: Βίαιη απαγωγή Χριστιανού χρυσοχόου - Σοκ προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας και της έντονης ανησυχίας βρέθηκε ο Μαχέρ Νουρς Σανκάρι (Maher Nours/Nawras Sankari), Χριστιανός χρυσοχόος από την πολύπαθη Ελληνορθόδοξη πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια της Συρίας, λόγω της βίαιης απαγωγής του υπό συνθήκες που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 19ης Οκτωβρίου 2026, έξω από το σπίτι του στην ιστορική αυτή πόλη της δυτικής επαρχίας Χάμα, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο ελληνοχριστιανικό στοιχείο.

Όπως αποτυπώνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, ένα μαύρο αυτοκίνητο τύπου Hyundai Avante με μασκοφόρους επιβαίνοντες παρέσυρε και χτύπησε εσκεμμένα τον Σανκάρι ενώ εκείνος βρισκόταν πάνω στη μοτοσυκλέτα του. Αμέσως μετά, οι δράστες βγήκαν από το όχημα, τον ξυλοκόπησαν, τον επιβίβασαν βίαια στο αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής οι ταυτότητες των απαγωγέων και τα κίνητρά τους παραμένουν άγνωστα, ενώ οι δράστες δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία επικοινωνία με την οικογένεια του θύματος. Οι τοπικές αρχές ασφαλείας διερευνούν την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν δώσει επίσημες εξηγήσεις ή περαιτέρω λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών.

Δείτε το βίντεο από την στιγμή της απαγωγής:

Once again, Al-Suqaylabiyah, Syria’s historic Antiochian Greek Christian town. Watch this video of the abduction of Christian goldsmith Maher Nours Sankari in broad daylight today, just days after an attack on a Christian goldsmith’s workshop in Damascus. Is Syria’s centuries-old Christian goldsmithing community being systematically targeted? — Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) October 19, 2026

Κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίες για τη χριστιανική κοινότητα



Η απαγωγή αυτή έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια, καθώς σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην περιοχή. Παράλληλα, το γεγονός ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε καταγραφεί ένοπλη ληστεία σε άλλο εργαστήριο Χριστιανού χρυσοχόου στη Δαμασκό εγείρει σοβαρά ερωτήματα στα χριστιανικά παρατηρητήρια για το αν η συγκεκριμένη επαγγελματική και θρησκευτική ομάδα αποτελεί στόχο οργανωμένων επιθέσεων.

Στις αρχές Οκτωβρίου είχε σημειωθεί νέο κύμα επιθέσεων κατά της Σουκαϊλαμπίγια (Σελευκόβηλος), που αποτελεί μια από τις αρχαιότερες χριστιανικές κοινότητες της περιοχής. Σύμφωνα με τους Ελληνορθόδοξους κατοίκους , αυτή ήταν η τέταρτη συντονισμένη επίθεση που δέχεται η πόλη τους από την στιγμή που ο πρώην Τζαχαντιστής Αλ Τζολάνι ανέλαβε την εξουσία της χώρας.

Συρία: Ένταση στην Ελληνορθόδοξη πόλη Σουκαϊλαμπίγια (Σελευκόβηλος): Οι Έλληνες (Ρωμιοί) της Συρίας ζητούν προστασία και απονομή δικαιοσύνης | @tribunegr https://t.co/algEc2zxFb — The Greco-Syrian Nation (@GrecoNation) October 5, 2026

Η επέμβαση των Αρχών και οι συλλήψεις



Σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, οι Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφαλείας επενέβησαν και αποκατέστησαν την τάξη. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σύλληψη ατόμων και από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Ο επικεφαλής της περιοχής Αλ-Γκαμπ, Μοχάμεντ αλ-Ατάλ, δήλωσε ότι το συμβάν αντιμετωπίζεται μέσω της νόμιμης οδού, ενώ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην αναπαράγουν παλαιά βίντεο ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που θα μπορούσαν να οξύνουν τα πνεύματα.

Σκληρή κριτική από την Ελληνορθόδοξη κοινότητα



Αντίθετα, εκπρόσωποι της Ελληνορθόδοξης κοινότητας περιέγραψαν μια πολύ πιο ανησυχητική κατάσταση, στηλιτεύοντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των αρχών του Τζολάνι. Ο Γιακούμπ Μίρζα, υπεύθυνος εσωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Συριακής Ένωσης (ESU), άσκησε δριμεία κριτική αναφέροντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας περιόρισαν ουσιαστικά τους πληγέντες στα σπίτια τους αντί να τους προστατεύσουν από περαιτέρω επιθέσεις. Παράλληλα, το Κόμμα Συριακής Ένωσης (SUP) καταδίκασε τις καταστροφές καταστημάτων, τους πυροβολισμούς και τον εκφοβισμό των κατοίκων, ζητώντας διαφανή έρευνα, απόδοση ευθυνών και λήψη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας.

Αίτημα για στελέχωση των σωμάτων ασφαλείας από Χριστιανούς



Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, προβλήθηκε ένα ιδιαίτερα βαρυσήμαντο αίτημα από το Κόμμα Συριακής Ένωσης, να επιτραπεί στους Χριστιανούς να στελεχώσουν τις Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην περιφρούρηση των κοινοτήτων τους. Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, χωρίς αυτή τη θεσμική συμμετοχή, τα μέλη της κοινότητας ενδέχεται να θεωρήσουν την αυτοπροστασία ως τη μόνη εναπομείνασα επιλογή τους, αντικατοπτρίζοντας τη βαθιά αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή.

Η έκκληση του ιερέα και οι αναφορές στο διαδίκτυο



Από την πλευρά του, ο Ελληνορθόδοξος ιερέας της Σουκαϊλαμπίγια, πατέρας Φάντι Σανκάρι, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους για ενότητα, απορρίπτοντας κάθε ιδέα εκδίκησης. Σε μήνυμά του προς τους ενορίτες τόνισε: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εισβάλει στα σπίτια σας ή να απειλήσει την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά σας».

Christians of Damascus are marching through the streets tonight in solidarity with Al-Suqalbiya, chanting: “Nothing is more beautiful than dying on the Cross.” A message of defiance from a community that refuses to be intimidated by threats or violence. They are standing with Al-Suqalbiya — publicly and without fear. — Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) October 3, 2026

Ο πατέρας Σανκάρι ζήτησε από τις Αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία των αμάχων και προειδοποίησε για τον κίνδυνο μετατροπής της πόλης σε πεδίο ανομίας, υπογραμμίζοντας ότι η κοινότητα επιζητά τη δικαιοσύνη και όχι τα αντίποινα. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα και αναφορές στο διαδίκτυο έκαναν λόγο για τραυματισμό γυναίκας κατά τη συμπλοκή, καθώς και για πορεία συμπαράστασης Χριστιανών στη Δαμασκό.

Σιωπή από τα ΥΠΕΞ Ελλάδας και Κύπρου



Οι κοινότητα των Ελληνορθόδοξων Χριστιανών της Συρίας, που είναι μια από τις αρχαιότερες χριστιανικές κοινότητες στον κόσμο, αριθμούσε πριν το εμφύλιο πόλεμο πάνω από ένα εκατομμύριο ντόπιους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ακριβή αριθμητικά δεδομένα. Σύμφωνα με ανεξάρτητες πηγές, υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει στην χώρα περίπου 400.000 Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς υπό την πίεση των ανεξέλεγκτων ισλαμιστικών ομάδων.

Οι δημόσιες εκκλήσεις της κοινότητας προς το ελληνικό και το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών, να υπάρξουν θεσμικές παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρηνική συμβίωσή τους εντός της νέας Συρίας του Τζολάνι, έχουν μείνει μέχρι στιγμής αναπάντητες, ακόμα και μετά από περιστατικά τρομοκρατίας, βομβιστικών επιθέσεων και θυμάτων από την μεριά των Χριστιανών της περιοχής.

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