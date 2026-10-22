Amanda Knatchbull: Η γυναίκα που απέρριψε τον Κάρολο πριν από την Diana

Έναν χρόνο πριν από τον αρραβώνα του με την Diana Spencer, ο τότε Πρίγκιπας της Ουαλίας, Κάρολος, είχε κάνει πρόταση γάμου σε μια άλλη νεαρή γυναίκα, η οποία επέλεξε να αρνηθεί. Η Amanda Knatchbull είχε την έγκριση της βασιλικής οικογένειας, ενώ ο παππούς της, Λόρδος Mountbatten, επιθυμούσε εδώ και χρόνια να τη δει στο πλευρό του Καρόλου. Ωστόσο, εκείνη γνώριζε καλά τις απαιτήσεις της ζωής στο Παλάτι και δεν ήθελε να θυσιάσει την προσωπική της ελευθερία.

Η Amanda, εγγονή του στενού φίλου και μέντορα του Καρόλου, Λόρδου Mountbatten, είχε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον με στενούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια. Οι δυο τους γνωρίζονταν από παιδιά και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, ο παππούς της προσπαθούσε να προωθήσει την προοπτική ενός γάμου, θεωρώντας την κατάλληλη σύντροφο για τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Τα σχέδια αυτά ανατράπηκαν τραγικά τον Αύγουστο του 1979, όταν ο Λόρδος Mountbatten σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση του IRA. Στην ίδια επίθεση έχασαν τη ζωή τους η γιαγιά της Amanda, ο 14χρονος αδελφός της Nicholas και ο 15χρονος Paul Maxwell. Οι γονείς της και ο δίδυμος αδελφός της επέζησαν, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα.

Μέσα στους μήνες που ακολούθησαν, ο Κάρολος ζήτησε από την Amanda να τον παντρευτεί. Εκείνη, τότε 23 ετών, αρνήθηκε ευγενικά. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, δεν επιθυμούσε να ζήσει υπό τη συνεχή πίεση της βασιλικής ζωής ούτε να στερήσει από τα μελλοντικά παιδιά της την ιδιωτικότητα και την ανεξαρτησία τους.

Τον Φεβρουάριο του 1981, η Diana Spencer αποδέχθηκε την πρόταση του Καρόλου και λίγους μήνες αργότερα το ζευγάρι παντρεύτηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου. Η Amanda βρέθηκε ανάμεσα στους καλεσμένους του γάμου, παρακολουθώντας μια άλλη γυναίκα να εισέρχεται στη ζωή που η ίδια είχε αποφασίσει να μην ακολουθήσει.

Η δική της πορεία ήταν διαφορετική. Εκπαιδεύτηκε ως κοινωνική λειτουργός, ασχολήθηκε με την παιδική προστασία και ανέλαβε ρόλους σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Το 1987 παντρεύτηκε τον Charles Ellingworth, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά, επιλέγοντας μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά την απόφασή της, η σχέση της με τον Κάρολο διατηρήθηκε σε φιλικό επίπεδο. Η ιστορία της Amanda Knatchbull παραμένει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της προσωπικής ζωής του Βρετανού μονάρχη, αναδεικνύοντας την επιλογή μιας γυναίκας που, παρά τις προσδοκίες του περιβάλλοντός της, προτίμησε να χαράξει τη δική της πορεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: