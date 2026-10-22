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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περιφέρεια Κρήτης: Προς σύσταση κοινής αναπτυξιακής επιτροπής με τα Οικονομικά Επιμελητήρια Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης

συνάντηση
clock 15:32 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι Πρόεδροι των διοικήσεων των Οικονομικών Επιμελητηρίων Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, καθώς και μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων, επισκέφθηκαν σήμερα, Πέμπτη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχαν οι Πρόεδροι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΟΕΕ/ΤΑΚ), Σταύρος Σφακιανάκης, και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήματος Δυτικής Κρήτης (ΟΕΕ/ΤΔΚ), Παντελής Πετσετάκης, καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων Σπύρος Μαραγκάκης, Γιώργος Τσικαλάκης, Στέλιος Κανάκης, Γιάννης Μαυρογιάννης, Μαρίνα Κατσουλάκη, Δημήτρης Αγγελιδάκης και Νίκος Μαυροματάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν αναπτυξιακά και οικονομικά ζητήματα που αφορούν την Κρήτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόταση για τη σύσταση επιτροπής, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης και των δύο Οικονομικών Επιμελητηρίων του νησιού, με αντικείμενο την εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομία της Κρήτης.

Οι Πρόεδροι και τα μέλη των διοικήσεων των Οικονομικών Επιμελητηρίων Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για τη διαχρονική και ουσιαστική συνεργασία, καθώς και για τη στήριξή του στο έργο των Επιμελητηρίων

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