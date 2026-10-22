Κρήτη - νοσοκομεία: Τραγικές ελλείψεις και κλινικές σε κίνδυνο - "Βγαίνει μπροστά" η κοινωνία

Αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα βρίσκεται η δημόσια υγεία στην Κρήτη με τις ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό να πιέζουν ασφυκτικά τα νοσοκομεία του νησιού και να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες περίθαλψης. Από το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο στο Ηράκλειο μέχρι τα νοσοκομεία Ρεθύμνου, Χανίων και Αγίου Νικολάου οι ελλείψεις και οι δυσκολίες στελέχωσης συνθέτουν μια εικόνα που προκαλεί έντονη ανησυχία στους υγειονομικούς.

Την ίδια ώρα, η κάλυψη των κενών επιχειρείται κατά διαστήματα με μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ακόμη και με εντέλλεσθε, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες και άμεσες λειτουργικές ανάγκες. Πρόκειται για μια πρακτική που μεταφέρει συχνά το πρόβλημα από τη μία υγειονομική μονάδα στην άλλη, χωρίς να δίνει μόνιμη λύση στην υποστελέχωση.

Τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα σωματεία εργαζομένων και οι ενώσεις γιατρών αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις καταγραφές τους, στις δημόσιες δομές υγείας της Κρήτης καταγράφονται περισσότερες από 2.500 κενές θέσεις, εκ των οποίων πάνω από 1.000 αφορούν νοσηλευτές και περισσότερες από 200 γιατρούς . Οι ελλείψεις επηρεάζουν κρίσιμες ειδικότητες, ενώ περίπου το 40% των χειρουργικών αιθουσών παραμένει εκτός λειτουργίας και περισσότεροι από 8.500 ασθενείς βρίσκονται σε λίστες αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου η υποστελέχωση έχει οδηγήσει σε επανειλημμένες μετακινήσεις γιατρών από άλλες μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες, ενώ έχουν καταγγελθεί και υποχρεωτικές μετακινήσεις παθολόγων από το ΠΑΓΝΗ. Οι υγειονομικοί επισημαίνουν ότι αυτή η πρακτική δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά μεταφέρει τις ελλείψεις από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, επιβαρύνοντας περαιτέρω το προσωπικό και των δύο δομών.

Στο Ηράκλειο, οι Παθολογικές Κλινικές του ΠΑΓΝΗ και του Βενιζελείου αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση, με τις πληρότητες να ξεπερνούν συχνά το 100%, ενώ σημαντικά κενά καταγράφονται και σε άλλες ειδικότητες. Αντίστοιχα προβλήματα στελέχωσης αναφέρονται στα νοσοκομεία του Λασιθίου με τον Άγιο Νικόλαο να αντιμετωπίζει ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως η Αναισθησιολογία και η Νευρολογία, ενώ στα νοσοκομεία της Σητείας, της Ιεράπετρας και της Νεάπολης οι διαθέσιμοι παθολόγοι είναι ελάχιστοι.

Η κατάσταση αυτή έχει κινητοποιήσει και την τοπική κοινωνία των Χανίων, με τους φορείς να αποφασίζουν την οργάνωση παγχανιώτικου συλλαλητηρίου την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με σημείο συγκέντρωσης τη Δημοτική Αγορά Χανίων. Η απόφαση προέκυψε από την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Εργατικό Κέντρο, με τη συμμετοχή υγειονομικών, εργατικών σωματείων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών φορέων. Κοινός στόχος είναι να ασκηθεί πίεση για την άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου Χανίων, καθώς οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η υποστελέχωση απειλεί τη λειτουργία κρίσιμων κλινικών με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Παθολογική, όπου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη σύσκεψη, από τους 12 παθολόγους έχουν απομείνει μόλις 4.

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