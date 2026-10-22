Δίπλωμα οδήγησης: Εξετάσεις με κάμερες και κλήρωση εξεταστών

Εξεταστές με κλήρωση, ψηφιακή καταγραφή των εξετάσεων και της εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών και δυνατότητα ενστάσεων προβλέπει μεταξύ άλλων η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργούν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η πλατφόρμα αναμένεται να λειτουργήσει σε περίπου 2 χρόνια, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μεταφορών, που υπεγράφη χθες, καθιερώνοντας πιο απλές διαδικασίες για οδηγούς και οχήματα και ενισχύοντας τη διαφάνεια στις εξετάσεις οδήγησης.

Η σύμβαση ύψους 2,1 εκατ. ευρώ προβλέπει νέο πληροφοριακό σύστημα για την εκπαίδευση και την εξέταση υποψήφιων οδηγών, ενώ η ψηφιακή καταγραφή των εξετάσεων θα περιλαμβάνει και κάμερες μέσα στα εκπαιδευτικά οχήματα.

Ειδικότερα, η νέα σύμβαση μεταξύ των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) προβλέπει αυτόματη κλήρωση των εξεταστών των υποψήφιων οδηγών λίγο πριν από τη διενέργεια των πρακτικών δοκιμασιών, ειδική εφαρμογή για την πλήρη καταγραφή της εξέτασης, καθώς και μηχανισμό υποβολής ενστάσεων από υποψηφίους που θα θεωρούν ότι «αδικήθηκαν» κατά την αξιολόγησή τους.

Η παρακολούθηση με κάμερες αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και θα παρέχει τεκμήρια σε περίπτωση αμφισβήτησης της αξιολόγησης, ενώ εκτιμάται ότι θα περιορίσει και τα περιθώρια των αδιαφανών πρακτικών.

Ερωτήματα



Ωστόσο, για να γίνει μέρος του νέου ψηφιακού συστήματος εξετάσεων, χρειάζονται σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο καταγραφής εξεταζομένων και εξεταστών, την πρόσβαση στο υλικό της καταγραφής, τον χρόνο διατήρησής του και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

«Η ψηφιακή καταγραφή αναμένεται να λειτουργήσει μαζί με την κλήρωση των εξεταστών και τη δυνατότητα ένστασης, δημιουργώντας μια διαδικασία που θα μπορεί να ελεγχθεί εκ των υστέρων», τονίστηκε στη χθεσινή εκδήλωση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Τεχνικές Λύσεις για την Οδική Ασφάλεια».

Πάντως, το πόσο αποτελεσματικά θα επιτευχθεί αυτό, θα εξαρτηθεί από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες λειτουργίας που θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση.

Υπό παρακολούθηση

Επίσης, η σύμβαση προβλέπει για πρώτη φορά την ψηφιακή παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών, την καταγραφή της παρουσίας τους στα αντίστοιχα μαθήματα, όπως και τη δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Σήμερα, σύμφωνα με καταγγελίες, δηλώνονται ως πραγματοποιηθέντα μαθήματα που στην πραγματικότητα δεν έχουν γίνει.

Για την προετοιμασία των υποψηφίων προβλέπεται ειδική εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, με διαδραστικά τεστ, προσομοιώσεις και παρακολούθηση της προόδου τους.

Το έργο αναλαμβάνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Οι εφαρμογές θα λειτουργούν στις υποδομές του «κυβερνητικού νέφους» και θα διασυνδέονται με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.

Οι πινακίδες κυκλοφορίας

Η σύμβαση περιλαμβάνει, ακόμη, την ψηφιοποίηση της αντικατάστασης των πινακίδων κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής, καθώς και νέο σύστημα διαχείρισης των κρατικών πινακίδων, από τα αποθέματα και την παραγωγή έως την απόδοσή τους.

Επίσης, προβλέπεται αυτοματοποιημένη κατανομή αριθμών κυκλοφορίας, με στόχο την καλύτερη ιχνηλασιμότητα και έλεγχο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.101.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης 24 μηνών.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα των ψηφιακών υπηρεσιών για τους οδηγούς και τα οχήματα drivers-vehicles.services.gov.gr έχει ήδη καταγράψει 2,8 εκατομμύρια αιτήσεις.

Μόνο το πρώτο εννεάμηνο του 2026 υποβλήθηκαν 1.162.075 αιτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 61,4% σε σχέση με το σύνολο του 2025. Το ζητούμενο τώρα είναι η ψηφιοποίηση της εξέτασης να συνοδευτεί από συγκεκριμένες εγγυήσεις ελέγχου – και να αποσαφηνιστεί αν σε αυτές θα περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση με κάμερες.

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