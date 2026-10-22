Κρήτη: Νέες αφίξεις μεταναστών στα νότια - "Ασφυξία" στην Ιεράπετρα

Συνολικά 84 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα και σήμερα το πρωί σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Σε δεύτερη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex λέμβος με περίπου 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

«Κάθε μέρα που ξημερώνει έρχονται μετανάστες, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, επισημαίνοντας ότι από την αρχή του έτους έχουν φτάσει στην περιοχή περίπου 4.500 μετανάστες, έναντι 850 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και στην εξάντληση των αντοχών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και των δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τον αυξημένο όγκο περιστατικών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως σημείωσε, και η δήλωση του Λιμενάρχη ότι προς στιγμή σκέφτηκε να παραιτηθεί, επικαλούμενος την ανεξέλεγκτη κατάσταση.

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