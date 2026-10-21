Μεταναστευτικό - Ιεράπετρα: 4.500 μετανάστες από την αρχή του έτους - «Γονατίζει» οικονομικά ο Δήμος

Τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιεράπετρα λόγω των συνεχόμενων αφίξεων μεταναστών περιέγραψε ο δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Παπαδάκη.

«Κάθε μέρα που ξημερώνει έρχονται απρόσκλητοι επισκέπτες» , ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι από την αρχή του έτους έχουν φτάσει στην περιοχή περίπου 4.500 μετανάστες, έναντι 850 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σήμερα, 529 άτομα φιλοξενούνται στην πρώην ΑΓΡΕΞ και στην παραλιακή ζώνη , με ορισμένους να έχουν διανυκτερεύσει κάτω από αυτοσχέδιες τέντες, καθώς οι διαθέσιμοι χώροι δεν επαρκούν. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η μεταφορά 250 ατόμων προς τα Χανιά, ωστόσο ο σχεδιασμός ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και στην εξάντληση των αντοχών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και των δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τον αυξημένο όγκο περιστατικών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως σημείωσε, και η δήλωση του Γενικού Λιμενάρχη ότι ζήτησε την παραίτησή του , επικαλούμενος την ανεξέλεγκτη κατάσταση.

Παράλληλα, σημαντική είναι η οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Ιεράπετρας, καθώς οι ανάγκες σίτισης και υποστήριξης των μεταναστών αυξάνουν τις δαπάνες. Σύμφωνα με τον κ. Φραγκούλη, ο προϋπολογισμός για τη διαχείριση του ζητήματος έχει φτάσει τις 150.000 ευρώ, από περίπου 40.000 ευρώ το προηγούμενο διάστημα. Όπως εξήγησε, η κρατική αποζημίωση καταβάλλεται με καθυστέρηση περίπου δύο μηνών, με αποτέλεσμα ο δήμος να καλύπτει προσωρινά τις ανάγκες από δικούς του πόρους.

Ο κ. Φραγκούλης χαρακτήρισε αδικαιολόγητο τον μεγάλο αριθμό αφίξεων , ενώ εξέφρασε προβληματισμό για τη σύνθεση των ομάδων που φτάνουν στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η φιλοξενία τους εντός του αστικού ιστού δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες.

Τέλος, έκανε λόγο για μια πραγματικότητα που, όπως είπε, δεν αποτυπώνεται πλήρως μέσα από τις εικόνες και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στις επικρίσεις που δέχονται οι αρμόδιοι για τη διαχείριση του μεταναστευτικού , την ώρα που οι υπηρεσίες και το Λιμενικό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες, με περιορισμένο προσωπικό και μέσα.

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