ΠΑΣΟΚ: «Χυδαία προσωπική επίθεση του Μ. Λαζαρίδη στη Ν. Γιαννακοπούλου, να τον χαίρεται η ΝΔ»

Για «χυδαία προσωπική επίθεση» του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη απέναντι στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ (σ.σ. σχετικά με την αντιπαράθεση αυτή που υπήρξε κατά τη συμμετοχή των δυο βουλευτών σε τηλεοπτικό πάνελ στον ΑΝΤ1 το πρωί), αναφέρει ότι «ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων». «Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του», σχολιάζει και προσθέτει ότι «αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση».

«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης

Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη – Γιαννακοπούλου: Σχεδόν ξέσπασε σε κλάματα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (βίντεο)

Απάντηση Αθήνας με αντι-NAVTEX στις τουρκικές προκλήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα