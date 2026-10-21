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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Αθήνας με αντι-NAVTEX στις τουρκικές προκλήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

NAVTEX
clock 10:39 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην έκδοση NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου προχώρησε το βράδυ της Τρίτης η Αθήνα απαντώντας επί της ουσίας στη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία μέσω του σταθμού της Αττάλειας για τις γεωφυσικές έρευνες του πλοίου Kobi Ruegg.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, ο σταθμός Ηρακλείου επισημαίνει ότι η τουρκική αναγγελία εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό και ότι το μεγαλύτερο μέρος των συντεταγμένων που περιλαμβάνει βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Τι αναφέρει η ελληνική NAVTEX

Στην ανακοίνωση του υδρογραφικού σταθμού Ηρακλείου αναφέρεται:

«Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA41-1032/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 31100683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες συντεταγμένες.

Η συντριπτική πλειονότητα των συντεταγμένων και, συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες που παρατίθενται παρακάτω, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τον Ν. 4001/2011».

Η έκδοση της ελληνικής Navtex αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, απάντηση στην κινητικότητα που καταγράφηκε την προηγούμενη ημέρα από την τουρκική πλευρά.

NAVTEX

Η χρονική στιγμή και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η έκδοση αντίστοιχων ναυτικών αναγγελιών αποτελεί πάγια πρακτική, ωστόσο η συγκεκριμένη κίνηση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν στο προσκήνιο οι εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η θέση της ελληνικής πλευράς ότι οι συντεταγμένες των ερευνών εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως αυτή οριοθετείται βάσει του διεθνούς δικαίου και της ελληνικής νομοθεσίας.

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