Μεσαρά: Πρεμιέρα για την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας - Εγκαίνια και για το Οργανωμένο Έγκλημα

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς, με επικεφαλής την αστυνομικό διευθυντή Ρένα Συμιανάκη, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή ακολουθούν τα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στις Αρχάνες, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η νέα υπηρεσία στη Μεσαρά ξεκινά με δύναμη 16 αστυνομικών, ενώ προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυσή της σε προσωπικό και εξοπλισμό. Στη δομή της εντάσσονται το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής.

Η ενεργοποίησή της αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την ενίσχυση της ασφάλειας στη νότια Κρήτη, την ώρα που το ενδιαφέρον στρέφεται και στις Αρχάνες, όπου την Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο.

Στην τελετή αναμένεται να παραστεί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μαζί με στελέχη της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η υπηρεσία έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων και σοβαρών μορφών εγκληματικότητας στο νησί, ενώ μετά την τελετή θα ακολουθήσει εκδήλωση στο συνεδριακό κέντρο «ΔΙΑΣ» του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

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