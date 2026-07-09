Μεσαρά: Το ekriti.gr μπήκε στη νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας – Εικόνες πριν από τα εγκαίνια

Με την παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, τα επίσημα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας μιας υπηρεσίας που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου.

Το ekriti.gr βρέθηκε στο εσωτερικό του νέου κτιρίου και παρουσιάζει για πρώτη φορά εικόνες από τους χώρους της νέας υπηρεσίας, λίγες ώρες πριν κοπεί η κορδέλα των εγκαινίων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο διοικητικό συγκρότημα, με ευρύχωρους και λειτουργικούς χώρους, σύγχρονες υποδομές, ειδικά διαμορφωμένους χώρους κράτησης, αλλά και πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, ώστε να εξυπηρετούνται με αξιοπρέπεια τόσο οι πολίτες όσο και οι εργαζόμενοι που θα στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία.

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(Τα κρατητήρια)

Στην τελετή των εγκαινίων αναμένεται να παραστούν, πέρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Δικαιοσύνης, της Εκκλησίας και φορείς της περιοχή ς, σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Μεσαρά.

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(Η πρόσοψη του κτιρίου όπως είναι σήμερα)

Ωστόσο, πίσω από τη δημιουργία της νέας υπηρεσίας, η οποία αποτελεί διαχρονικό αίτημα της περιοχής, εξακολουθούν να διατυπώνονται προβληματισμοί σχετικά με τη στελέχωσή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από τις τοποθετήσεις αστυνομικών που ήδη έχουν δρομολογηθεί, υπάρχουν επισημάνσεις ότι μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται ενίσχυση με ειδικούς φρουρούς , γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα ως προς την πλήρη ανάπτυξη όλων των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της νέας Υποδιεύθυνσης.

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(Χώρος από σαλόνι αναμονής μέσα στο κτίιο)

Παράλληλα, στο οργανόγραμμα της νέας υπηρεσίας προβλέπεται η λειτουργία ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο αυτή θα στελεχωθεί και θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν αποσαφηνιστεί όλες οι σχετικές λεπτομέρειες. Πρόκειται για ένα θέμα που παρακολουθούν στενά τόσο οι τοπικοί φορείς όσο και οι ίδιοι οι αστυνομικοί, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία της νέας δομής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ανθρώπινο δυναμικό που θα τη στελεχώσει.

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Η νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς στεγάζεται στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη σε μια έκταση περίπου 40 στρεμμάτων, η οποία μετατρέπεται σταδιακά σε ενιαίο διοικητικό κέντρο κρίσιμων υπηρεσιών της περιοχής.

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(Τουαλέτες και για ΑμΕΑ)

Επικεφαλής της νέας υπηρεσίας έχει τοποθετηθεί η Αστυνομική Διευθύντρια Ρένα Συμιανάκη, η οποία αναλαμβάνει την οργάνωση και τη λειτουργία μιας υπηρεσίας με αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σύνθετες ανάγκες αστυνόμευσης.

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Το πρόγραμμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην Κρήτη θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής, στις 19:00, με την παρουσία του στο Θέατρο «Αστόρια» στο Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας». Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας των κρατικών φορέων και της κοινωνίας για την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

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