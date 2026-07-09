Ηράκλειο: Το... ύποπτο φυτό στο πάρκο και η παρατηρητικότητα του πολίτη (εικόνες)

Ένα... ύποπτο φυτό που εντόπισε πολίτης στο πάρκο Γεωργιάδη, στο Ηράκλειο, προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr, ο πολίτης, περνώντας από το πάρκο, από την πλευρά της λεωφόρου Δημοκρατίας, παρατήρησε ένα φυτό που του θύμισε δενδρύλλιο κάνναβης. Θεωρώντας ότι πρόκειται για κάτι που έπρεπε να ελεγχθεί, ενημέρωσε αποστέλλοντας και σχετικές φωτογραφίες.

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Παράλληλα ειδοποιήθηκε και η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται.

Από τον πρώτο έλεγχο προέκυψε ότι το συγκεκριμένο φυτό δεν φαίνεται να είναι χασισόδεντρο, αλλά πρόκειται για φυτό που έχει φυτρώσει από καναβούρι, δηλαδή σπόρο που χρησιμοποιείται ως τροφή για πτηνά.

Ωστόσο, για κάθε ενδεχόμενο, στο σημείο αναμένεται να μεταβούν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία θα προχωρήσουν στην εκρίζωση του φυτού, ώστε να ακολουθήσει πιο διεξοδικός έλεγχος και να αποκλειστεί οριστικά κάθε άλλη πιθανότητα.

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Σε κάθε περίπτωση, η παρατηρητικότητα του πολίτη αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διερεύνηση ενός φυτού που, εκ πρώτης όψεως, έμοιαζε ύποπτο. Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, ανάλογες αναφορές από πολίτες είναι πάντα σημαντικές, καθώς συμβάλλουν στην άμεση διερεύνηση περιστατικών που ενδέχεται να σχετίζονται με παραβατικές δραστηριότητες.

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