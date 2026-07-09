Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οκτώ τραυματίες και 3 διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση (βίντεο)

Έντεκα είναι οι τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου σήμερα (9/7) το πρωί.

Σύμφωνα με το news247.gr, στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο νοσηλεύονται 6 άτομα, δυο έχουν διασωληνωθεί, τρεις φέρουν ελαφρά εγκαύματα, ενώ ένα άτομο έλαβε εξιτήριο.

Στο «Αττικόν» Νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 5 άτομα. Ένας ασθενής είναι διασωληνωμένος και μεταφέρεται στο ΚΑΤ, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα, που προσήλθαν αυτοβούλως, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Να υπενθυμίσουμε πως η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για κατάστημα με σούστες και ανταλλακτικά. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει έντονη ανησυχία για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση.

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