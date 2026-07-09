Φορολογικές δηλώσεις: Εξετάζεται παράταση μίας εβδομάδας

Σε παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά τη «βροχή» αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς.

Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την Εφορία.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν ακόμη περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή μέσα σε έξι μόλις ημέρες, γεγονός που μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, επισημαίνουν ότι: ο τεράστιος όγκος δουλειάς (Mydata, πλατφόρμες κάθε είδους, και πολλά ακόμα) που έχει προστεθεί στην εργασία τους και συχνά συνοδεύεται από τεχνικά προβλήματα, συνεχόμενες εγκυκλίους και αλληλοαναιρούμενες οδηγίες, βαραίνει την έτσι κι αλλιώς μεγάλου όγκου εργασία των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

«Για ακόμα μια χρονιά, παρά τα λόγια, το κράτος αποδείχτηκε μη επιτελικό σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες ενός ολόκληρου κλάδου. Η εργασία της ολοκλήρωσης των δηλώσεων στην ώρα τους δεν είναι μοιραίο κάθε χρόνο να μη συμβαίνει και ανάμεσα στα άλλα ζητήματα να δημιουργεί προβλήματα και στην -τόσο αναγκαία- άδεια διακοπών των συναδέλφων», αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους.

Από την πλευρά του το Ο.Ε.Ε. εστιάζει στα προβλήματα που καταγράφονται κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων:

Καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές: Οι εγγραφές τακτοποίησης (ανάρτηση απογραφών αποθεμάτων τέλους χρήσης, αποσβέσεων κ.λπ.) απαιτούν από 24 έως και 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα myDATA και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή της εργασίας.

Εκκρεμότητα Claw Back και Rebate για το φορολογικό έτος 2025: Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν, μέχρι σήμερα, εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου (κλινικές, γιατροί, φαρμακεία κ.λπ.) να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025.

Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, λόγω εργασιών αναβάθμισης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανάκτηση των βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2025.

Κατόπιν τούτων η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων για τουλάχιστον μια εβδομάδα, θεωρείται σχεδόν δεδομένη.

Μέσος φόρος 1.909 ευρώ

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περίπου το 87% των υπόχρεων υπέβαλαν ήδη τις δηλώσεις τους, και το 34,46% πληρώνουν πρόσθετο φόρο ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6,1 εκατ. δηλώσεων σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος.

Αναλυτικότερα, η «ακτινογραφία» των εκκαθαριστικών δείχνει ότι:

Το 34,46% των δηλώσεων (2.068.093) είναι χρεωστικές με τον έξτρα φόρο που έχει βεβαιωθεί να φθάνει τα 3,949 δισ. ευρώ δισ. ευρώ ή τα 1.909 ευρώ κατά μέσο όρο. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό καλούνται να πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε την πρώτη από τις 8 μηνιαίες δόσεις του φόρου ή ολόκληρο το ποσό με έκπτωση η οποία ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν την αρχική δήλωση έως 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση στο διάστημα από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως την νέα καταληκτική ημερομηνία που θα ορίσει η ΑΑΔΕ, μετά την αναμενόμενη παράταση.

Το 29,95% των δηλώσεων (1.797.429) που έχουν υποβληθεί είναι πιστωτικές με το ποσό την επιστροφής φόρου να φτάνει τα 557,753 εκατ. ευρώ ή 310 ευρώ κατά μέσο όρο.

Οι υπόλοιπες δηλώσεις (35,58%) βγαίνουν μηδενικές, χωρίς να προκύπτει υποχρέωση πληρωμής ή επιστροφής φόρου.

Συμψηφισμοί και επιστροφές

Από τα στοιχεία της Αρχής προκύπτει ακόμα ότι για 2.099.596 δηλώσεις έγιναν επιστροφές και συμψηφισμοί φόρων ύψους 484,9 εκατ. ευρώ, με την άμεση επιστροφή να αφορά 1.413.643 δηλώσεις (το 61,14%) και τους κεντρικούς συμψηφισμούς και επιστροφές 648.532 δηλώσεις (το 28,05%) για ποσό 157 εκατ. ευρώ. Στις Εφορίες για τα …περαιτέρω κατέληξαν μόλις 37.421 δηλώσεις (το 1,62%) οι οποίες αφορούν συνολικό ποσό 26,6 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επιστροφές φόρου στους φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό γίνονται με διαδικασίες εξπρές.

Όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας βλέπουν μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης το ποσό της επιστροφής φόρου στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές τους.

Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα, ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ (Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης), χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω του συμψηφισμού αυτού, ο φορολογούμενος δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης 2% έως 4% που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Τροποποιητικές

Όσον αφορά στις τροποποιητικές δηλώσεις, προφανώς η παράταση θα αφορά κι’ αυτές, δίνοντας μεγαλύτερο περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στην αρχική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμων.

Προσθήκες ή διορθώσεις σε κάποιον κωδικό της δήλωσης μπορεί να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους.

Σημειώνεται ότι με την είσοδο στην πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις, όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να αλλάξει μόνο τα συγκεκριμένα σημεία που επιθυμεί.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης των λαθών που πιθανόν έγιναν κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ή να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς όπως οι κωδικοί 787-788 που αφορούν την ανάλωση κεφαλαίου, δηλαδή εισοδήματα παλαιότερων ετών τα οποία μπορούν να επικαλεστούν για να καλύψουν τεκμήρια και να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Πηγή: ΕΡΤ

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