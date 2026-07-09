Ηράκλειο: Καταγγελίες για επικίνδυνες κόντρες και ηχορύπανση στην παραλιακή της Αλικαρνασσού

Την έντονη αγανάκτησή τους εκφράζουν κάτοικοι της παραλιακής της Νέας Αλικαρνασσού για την κατάσταση που, όπως καταγγέλλουν, επικρατεί κάθε βράδυ τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους προς το ekriti.gr, στο τμήμα της παραλιακής από το τέλος της οδού Αρτεμησίας έως την οδό Δημοκρατίας έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο οι αυτοσχέδιες κόντρες, οι σούζες με μοτοσικλέτες και οι επικίνδυνες επιδείξεις ταχύτητας από οδηγούς αυτοκινήτων και δικύκλων.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχή ηχορύπανση από δυνατές εξατμίσεις και οχήματα που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, υποστηρίζοντας ότι εδώ και περίπου τρία χρόνια έχουν χάσει τον ύπνο τους, ενώ το πρόβλημα επηρεάζει, όπως σημειώνουν, τις γειτονιές της Ηροδότου, της Δημοκρατίας και της Αρτεμησίας.

Παρά τις κατά καιρούς περιπολίες της Αστυνομίας, οι ίδιοι εκτιμούν ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο και ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Μάλιστα, προτείνουν την τοποθέτηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, όπως υπερυψωμένων διαβάσεων ή άλλων μέτρων που θα υποχρεώνουν τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα.

«Ελπίζουμε ότι μέσα από τη δημοσιοποίηση του προβλήματος θα υπάρξει ενδιαφέρον από τους αρμόδιους, πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα ο αναγνώστης αναφέρεθι στην επιστολή του τα εξής:

Καλησπέρα,

Όπως θα δείτε και θα ακούσετε στο βίντεο που σας στέλνω, θα καταλάβετε τι περνάμε στην παραλιακή της Αλικαρνασσού κάθε βράδυ.

Κάθε βράδυ όποιος θέλει, παίρνει αμάξι ή μηχανάκι, και στο δρόμο της παραλιακής από το τέλος της οδού Αρτεμησίας έως την οδό Δημοκρατίας, ανοίγει τέρμα το γκάζι, κάνουν σούζες, κόντρες, καθώς έχει γίνει στέκι για μηχανόβιους, και άτομα που επιδεικνύουν τα αυτοκίνητα τους. Αυτοκίνητα παίρνανε όλη τη νύχτα με τέρμα γκάζι, και εξατμίσεις από μηχανάκια δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας εδώ και 3 χρόνια καθώς κάθε βράδυ τα καλοκαίρια γίνεται το ίδιο.

Γειτονιές όπως Ηροδότου, Δημοκρατίας, Αρτεμησίας έχουν χάσει τον ύπνο τους.

Η αστυνομία κάνει την εμφάνιση της κάποιες φορές αλλά αυτό φαίνεται πως δεν είναι αρκετό.

Εύχομαι μέσα από την σελίδα σας με αυτήν την επιστολή να ενδιαφερθεί κάποιος, να γίνει κάτι για ένα πολύ σοβαρό θέμα.

Θα μπορούσαν άραγε να βρεθούν άλλες λύσεις; Έχω δει στην Αλικαρνασσό για παράδειγμα κάποιες διαβάσεις που αναγκάζουν τα οχήματα να κόψουν ταχύτητα.

Σας ευχαριστώ

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