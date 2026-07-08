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ΚΡΗΤΗ

Περιφέρεια Κρήτης: Συναυλία αγάπης για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναυλία αγάπης
clock 15:18 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με συνέπεια στη διαχρονική της δέσμευση να στηρίζει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς, η Περιφέρεια Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και προσκαλεί το κοινό σε μια μεγάλη συναυλία αγάπης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στις 21:30, στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, αφιερωμένη στην αξία της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Στη συναυλία συμμετέχει ο αγαπημένος Κρητικός καλλιτέχνης Χάρης Φασουλάς, με την ευγενική φιλική συμμετοχή του Νίκου Στρατάκη, πλαισιωμένοι από εξαιρετικούς μου-σικούς, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο κρητική μουσική και συγκίνηση.

Αφίσα

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο την ενίσχυση του Κέντρου Υποστήριξης Ευάλωτων Παιδιών, Οικογενειών και Νέων Ηρακλείου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσα από τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και την οικονομική ενίσχυση του έργου του μέσω κουμπαρά που θα βρίσκεται στον χώρο της εκδήλωσης.

Η συγκέντρωση των ειδών θα πραγματοποιείται στην είσοδο του Κηποθεάτρου πριν από την έναρξη της συναυλίας, δίνοντας σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να συμβάλουν έμπρακτα σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας, Γεωργία Μηλάκη: «Η Περιφέρεια Κρήτης πιστεύει βαθιά ότι ο πολιτισμός μπορεί να γίνει μια ισχυρή δύναμη κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Μέσα από αυτή τη συναυλία επιδιώκουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους/τις καλλιτέχνες/ιδες, τους φορείς και τους πολίτες της Κρήτης, ώστε να στηρίξουμε έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειες που δοκιμάζονται. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, αποτελεί μια πράξη αγάπης και ελπίδας».

Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί:

  • Αναστασία Φασουλά
  • Μιχάλης Μπελιβάνης
  • Γιώργος Μπαμπάτσης
  • Γιώργος Ζαχαριουδάκης
  • Θανάσης Κανακουσάκης
  • Γιάννης Χαρκούτσης
  • Δημήτρης Χαρκούτσης

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