Μουντιάλ: Γιατί οι φίλαθλοι δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα όταν πηγαίνει στην εξέδρα

Οι μπάλες των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν εξελιχθεί σε… πρωταγωνίστριες της διοργάνωσης.

Η επίσημη μπάλα έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης τόσο για την προηγμένη τεχνολογία που ενσωματώνει όσο και για ένα ερώτημα που θέτουν πολλοί φίλαθλοι: Γιατί όποιος την πιάσει στις εξέδρες πρέπει να την επιστρέψει αμέσως στον αγωνιστικό χώρο;

Πρόκειται περισσότερο για μια απορία παρά για παράπονο από την πλευρά των φιλάθλων.

Όπως αναφέρει το AP, η χαρά όσων καταφέρνουν να πιάσουν μια μπάλα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κρατά συνήθως λίγα μόνο δευτερόλεπτα, καθώς, σύμφωνα με την πολιτική της FIFA, οι άνθρωποι που βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου περιμένουν να τους επιστραφεί άμεσα.

Ορισμένοι φίλαθλοι προλαβαίνουν να βγάλουν μια γρήγορη selfie με τη μπάλα, καθώς αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύτιμο αναμνηστικό, ειδικά για όσους έχουν ξοδέψει χιλιάδες ευρώ σε αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για τους αγώνες.

«Με τα χρήματα που έχω ξοδέψει, πιστεύω ότι θα έπρεπε να μπορώ να κρατήσω μια μπάλα αν την πιάσω στο γήπεδο», δήλωσε ο Άγγλος φίλαθλος Τζακ Γκούντγουιν. «Είχα μαζέψει χρήματα για να αγοράσω σπίτι και τελικά ξόδεψα όλη την προκαταβολή για να έρθω με τον πατέρα μου από το Λονδίνο.»

Η διαφορά με το μπέιζμπολ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί παράδοση όποιος πιάσει μια μπάλα του μπέιζμπολ στις εξέδρες να την κρατήσει ως ενθύμιο, ιδιαίτερα αν προέρχεται από αγώνα πλέι οφ ή από κάποια ιστορική στιγμή.

Στο ποδόσφαιρο, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Σε αντίθεση με τους φιλάθλους του μπέιζμπολ, που συχνά σκαρφαλώνουν ή πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον για να πιάσουν μια μπάλα, οι περισσότεροι φίλοι του ποδοσφαίρου την επιστρέφουν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Γιατί η FIFA επιμένει

Η FIFA δεν απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τους λόγους της συγκεκριμένης πολιτικής. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις, που σχετίζονται με την παράδοση, το κόστος, την τεχνολογία της μπάλας αλλά και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

«Δεν θυμάμαι να υπήρξε ποτέ πολιτική που να επιτρέπει στους φιλάθλους να κρατούν την μπάλα. Σε αντίθεση με το μπέιζμπολ, πρόκειται για ακριβό αθλητικό εξοπλισμό», εξηγεί ο ιστορικός του ποδοσφαίρου Τσαρλς Κάτον.

Όπως επισημαίνει, παλαιότερα σε έναν αγώνα υπήρχε συνήθως μόνο μία μπάλα. Αν κατέληγε στην εξέδρα, έπρεπε να επιστραφεί ώστε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Σήμερα υπάρχουν αρκετές μπάλες τοποθετημένες γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο η πρακτική παραμένει ίδια.

Η τεχνολογία πίσω από την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ 2026

Η επίσημη μπάλα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Adidas Trionda, θεωρείται η πιο προηγμένη που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Έχουν περάσει οι εποχές των δερμάτινων, χειροποίητων μπαλών με τα 32 πάνελ.

«Οι μπάλες έχουν εξελιχθεί από φυσικά υλικά, όπως το δέρμα, σε πολυμερικά υλικά», εξηγεί ο καθηγητής του Georgia Tech, Τζουντ Ρέντι. «Αυτό συμβαίνει τόσο για λόγους κόστους όσο και απόδοσης, καθώς η πολυουρεθάνη δεν απορροφά την υγρασία όπως το δέρμα».

Η Trionda αποτελείται από τέσσερα θερμοσυγκολλημένα πάνελ πολυουρεθάνης, όμως το σημαντικότερο στοιχείο βρίσκεται στο εσωτερικό της.

Ενσωματώνει αισθητήρα κίνησης 500 Hz, ο οποίος μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα VAR, βοηθώντας τους διαιτητές σε κρίσιμες αποφάσεις, όπως οι φάσεις οφσάιντ.

Τα ίδια δεδομένα χρησιμοποιούνται και για την τεχνολογία της γραμμής του τέρματος, προκειμένου να διαπιστώνεται αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή.

«Οι μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου διαθέτουν πομπούς ραδιοσυχνοτήτων που λειτουργούν ουσιαστικά σαν GPS, καθώς και επιταχυνσιόμετρα που μετρούν τη δύναμη με την οποία χτυπιέται η μπάλα», αναφέρει ο Ρέντι.

Ο συνάδελφός του, καθηγητής Μάνος Τεντζέρης, σημειώνει ότι ο αισθητήρας λειτουργεί με ακρίβεια 99,99%. Σε συνδυασμό με τις κάμερες του γηπέδου μπορεί να εντοπίσει με απόλυτη ακρίβεια τη θέση της μπάλας ή ακόμη και την άκρη του παπουτσιού ενός ποδοσφαιριστή, στοιχείο που μπορεί να κρίνει μια φάση οφσάιντ.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία, ωστόσο, λειτουργεί μόνο μέσα στο γήπεδο, καθώς βασίζεται στις ειδικές υποδομές του σταδίου. Επιπλέον, οι μπάλες πρέπει να φορτίζονται ασύρματα πριν από κάθε αγώνα.

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο μια επίσημη μπάλα αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου να καταλήξει ως αναμνηστικό στα χέρια κάποιου φιλάθλου. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να αλλάξει στο μέλλον.