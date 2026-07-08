Διεργασίες στην Αριστερά: Προς κοινό ψηφοδέλτιο ΜέΡΑ25 και Νέα Αριστερά

Η έντονη κινητικότητα στον χώρο των κομμάτων, με παραιτήσεις, μετακινήσεις στελεχών και συνεχείς ανακατατάξεις που αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις, δεν αποτελεί την αιτία της πολιτικής ρευστότητας αλλά το αποτέλεσμα βαθύτερων αλλαγών στην κοινωνία. Τα κόμματα δυσκολεύονται να απαντήσουν στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, ενώ οι συζητήσεις για πολιτικές συνεργασίες παραμένουν εγκλωβισμένες στο ζήτημα της αξιοπιστίας.

Οι εκκλήσεις Φάμελλου και οι αρνήσεις

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι επανειλημμένες παρεμβάσεις του Σωκράτη Φάμελλου για τη δημιουργία ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε αποτέλεσμα.

Το πιο ηχηρό «όχι» έχει έρθει από τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ., ενώ αρνητικές εμφανίζονται και άλλες πολιτικές δυνάμεις απέναντι στο ενδεχόμενο συνεργασίας. Έτσι, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πως οι προσπάθειες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνονταν εξαρχής κυρίως προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Η πρόταση Πολάκη και η στάση της Νέας Αριστεράς

Τα δεδομένα δεν φαίνεται να αλλάζουν ούτε μετά την παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ μιας συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά. Η πρόταση, πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει βρει ανταπόκριση.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο, επιμένοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τις πολιτικές δυνάμεις παραμένει η αποκατάσταση της αξιοπιστίας τους.

Συζητήσεις Νέας Αριστεράς και ΜέΡΑ25

Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, όπως αναφέρεται, δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετική στάση, ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει απέναντι στα μέλη του κόμματος, καθώς η πόρτα παραμένει ανοιχτή για όσους αναζητούν διαφορετική πολιτική στέγη.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε επίπεδο στελεχών και όχι ηγεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ της Νέας Αριστεράς και του ΜέΡΑ25, με αντικείμενο το ενδεχόμενο μιας προεκλογικής συνεργασίας.

Το σενάριο που εξετάζεται αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφοδελτίου, αλλά με διακριτό ρόλο για κάθε κόμμα, μέσα σε μια ευρύτερη πολιτική ομπρέλα της ενιαίας Αριστεράς.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για εκλογική καταγραφή

Παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και απαιτείται χρόνος μέχρι να φτάσουν σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο, στη Νέα Αριστερά εμφανίζεται συγκρατημένη αισιοδοξία για τις πιθανότητες μιας τέτοιας εξέλιξης.

Η εκτίμηση είναι ότι μια συνεργασία αυτού του τύπου θα μπορούσε να προσεγγίσει αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες που αισθάνονται πολιτικά «άστεγοι» και να οδηγήσει σε μια αξιοπρόσεκτη εκλογική παρουσία.

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