Η Σίσσυ Χρηστίδου στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA

Σε μια στρατηγική κίνηση για τη νέα τηλεοπτική περίοδο προχωρά η διοίκηση του Mega, αναδιαμορφώνοντας πλήρως την πρωινή καθημερινή του ζώνη. Σύμφωνα με διασταυρωμένες και απόλυτα έγκυρες πληροφορίες μου, η Σίσσυ Χρηστίδου μετακινείται οριστικά από το Σαββατοκύριακο στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού, αναλαμβάνοντας το slot 10:00 με 13:00.

Η εξέλιξη αυτή βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια των προηγούμενων εβδομάδων, τα οποία ήθελαν τη συγκεκριμένη ζώνη – μετά τη λήξη της συνεργασίας του σταθμού με τη Φαίη Σκορδά – να μετατρέπεται σε αμιγώς ενημερωτική. Με δεδομένο ότι η επόμενη σεζόν έχει και εκλογικό «άρωμα», η διοίκηση του MEGA έκρινε ότι η Σίσσυ Χρηστίδου με τους συνεργάτες της θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πολιτική και κοινωνική ειδησεογραφία, αλλά και με αρκετό μέρος ψυχαγωγίας στην καθημερινή εκπομπή.

Η διοίκηση του σταθμού αποτίμησε θετικά το γεγονός ότι η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» έχει καταφέρει να διαχειριστεί με δημοσιογραφική επάρκεια τη σκληρή επικαιρότητα, εξισορροπώντας παράλληλα τα στοιχεία της ψυχαγωγίας. Αυτή η ικανότητα διαχείρισης της ειδησεογραφίας χωρίς απώλεια του ψυχαγωγικού χαρακτήρα θεωρήθηκε το ιδανικό όχημα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του σταθμού σε μια ιδιαίτερα απαιτητική ζώνη και σεζόν.

Η απόφαση θεωρείται οριστική και οι διαδικασίες υλοποίησης έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι μηχανές της εταιρείας παραγωγής Barking Well εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου η εκπομπή να προσαρμοστεί στα δεδομένα και τις ταχύτητες της καθημερινής ροής.

Σύμφωνα με τις ίδιες ασφαλείς πληροφορίες, η βασική ομάδα της εκπομπής θα ακολουθήσει τη Σίσσυ Χρηστίδου σε αυτό το νέο βήμα, καθώς το ισχυρό «δέσιμο» της ομάδας αποτέλεσε βασικό κριτήριο για την απόφαση του σταθμού. Σταθερά λοιπόν δίπλα της θα είναι καθημερινά οι: Παύλος Σταματόπουλος, Νίκος Συρίγος, Κωνσταντίνος Βασάλος και Βάλια Χατζηθεοδώρου. Παράλληλα, το δημοσιογραφικό επιτελείο, μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες, θα ενισχυθεί με περισσότερους έμπειρους συντάκτες.

Στόχος είναι το καθημερινό «Χαμογέλα και Πάλι!» να είναι απόλυτα έτοιμο για την πρεμιέρα του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, όχι μόνο για να ανταπεξέλθει αλλά και να κερδίσει τις απαιτήσεις της ζωντανής καθημερινής μετάδοσης.

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