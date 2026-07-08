Η Κίνα δημιουργεί ψύξη χωρίς κλιματιστικό: «Μιμείται» τον ιδρώτα του σώματος (βίντεο)

Κάτι πρωτότυπο και μοναδικό συμβαίνει σε πόλη της Κίνας, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς να χρησιμοποιούν κλιματιστικά.

Συγκεκριμένα, στην κινεζική πόλη Γιουντσένγκ εφαρμόζεται μια νέα τεχνολογία ψύξης που μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του αέρα και των επιφανειών κατά 5 έως 8 °C, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας ζέστης.

Ποιο είναι το σύστημα ψύξης

Το σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες που ψεκάζουν εξαιρετικά μικρά σταγονίδια νερού στις ταράτσες των κτιρίων. Τα σταγονίδια εξατμίζονται πριν πέσουν στο έδαφος, απορροφώντας θερμότητα από το περιβάλλον και δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με τη φυσική ψύξη του σώματος μέσω του ιδρώτα.

Όταν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν υψηλές θερμοκρασίες, ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός εξάτμισης. Η διαδικασία αυτή μειώνει γρήγορα τη θερμοκρασία στις στέγες και τις προσόψεις των κτιρίων. Ωστόσο, η πτώση αφορά κυρίως τις εξωτερικές επιφάνειες και τον αέρα γύρω από τα κτίρια, χωρίς να σημαίνει αντίστοιχη μείωση στο εσωτερικό των διαμερισμάτων.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα από αυτή τη μέθοδο είναι η χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα παραδοσιακά κλιματιστικά.

Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη κατανάλωση νερού αποτελεί βασικό μειονέκτημα, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρασία ή περιορισμένα αποθέματα νερού. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η χρήση ανακυκλωμένου και φιλτραρισμένου νερού, ώστε να μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να αποφεύγονται προβλήματα από την ανάπτυξη βακτηρίων.

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