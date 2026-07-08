«What If»: Η πόλη στη Σελήνη το 2126 θα είναι εφιάλτης (βίντεο)

Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται, πώς θα είναι ο πλανήτης μετά από 100 χρόνια και αν οι άνθρωποι θα κατοικούν και εκτός Γης. Το κανάλι «What If» παρουσίασε ένα υποθετικό σενάριο που μεταφέρει την ανθρωπότητα στο έτος 2126, στην πρώτη αυτόνομη πόλη στη Σελήνη, τη Luna Prime, η οποία έχει περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους. Παρά την εντυπωσιακή αυτή προοπτική, οι συνθήκες διαβίωσης είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Η απουσία ατμόσφαιρας εκθέτει τους ανθρώπους σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία, επικίνδυνους μικρομετεωρίτες και ακραίες θερμοκρασίες, από 127°C στο ηλιακό φως έως -173°C στη σκιά. Για τον λόγο αυτό, η χρήση ειδικής διαστημικής στολής είναι απαραίτητη για κάθε έξοδο.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Σελήνης είναι η χαμηλή της βαρύτητα, μόλις το 16% της γήινης, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τις εκτοξεύσεις διαστημοπλοίων. Χάρη στην έλλειψη ατμόσφαιρας, τα φορτία μπορούν να εκτοξεύονται με ηλεκτρομαγνητικούς επιταχυντές χωρίς καύσιμα.

Πού θα μπορούσε να είναι η αποικία

Η αποικία θα μπορούσε να αναπτυχθεί στον Νότιο Πόλο της Σελήνης, κοντά στον κρατήρα Shackleton, όπου υπάρχει σχεδόν συνεχής ηλιακή ενέργεια, δυνατότητα επικοινωνίας με τη Γη και αποθέματα παγωμένου νερού. Οι κατοικίες θα κατασκευάζονται με τρισδιάστατους εκτυπωτές που αξιοποιούν το σεληνιακό έδαφος.

Παρότι η Luna Prime θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές, η χαμηλή βαρύτητα θα προκαλεί απώλεια μυϊκής και οστικής μάζας, καθιστώντας αναγκαία την καθημερινή χρήση φυγοκεντρικών θαλάμων. Έτσι, η αποικία θα αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για τη μελλοντική εξερεύνηση και εγκατάσταση της ανθρωπότητας στον Άρη.

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