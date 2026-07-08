Άργος: Άνδρας πυροβολήθηκε από αστυνομικούς σε καταδίωξη – Σε κρίσιμη κατάσταση

Μάχη για τη ζωή του δίνει στη Νευροχειρουργική Κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου ένας 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών, μετά από άγρια καταδίωξη τα ξημερώματα της Τρίτης στο Άργος.

Όλα ξεκίνησαν όταν άνδρες της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να ελέγξουν το αυτοκίνητο του νεαρού. Εκείνος αγνόησε το σήμα στάσης, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την εκδοχή της ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός κινήθηκε εξαιρετικά επικίνδυνα, επιχειρώντας επανειλημμένα να εμβολίσει τόσο τους αστυνομικούς όσο και τα υπηρεσιακά οχήματα που τον ακολουθούσαν.

Η καταδίωξη τερματίστηκε όταν περιπολικά κατάφεραν να εγκλωβίσουν το όχημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός σκαρφαλώνοντας σε έναν μαντρότοιχο.

Στο σημείο αυτό, δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με τα υπηρεσιακά τους όπλα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν βαρύτατα στο κεφάλι. Στην κατοχή του νεαρού εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, το οποίο έχει σταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

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