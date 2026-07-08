Ηράκλειο: Έργο εκατομμυρίων χωρίς λειτουργία - Η μονάδα βιοαποβλήτων περιμένει λύση

Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο παραμένει ουσιαστικά ανενεργή η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτωνστην περιοχή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ που κατασκευάστηκε για να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων στην Κρήτη, αλλά σήμερα οδηγείται σε απαξίωση, μαζί με τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει.

Οι τελευταίες πληροφορίες, πάντως, δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί από τον ΕΣΔΑΚ, μέσα στις επόμενες περίπου 15 ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση της λειτουργίας της μονάδας, με στόχο αυτή να τεθεί ξανά σε λειτουργία έως το τέλος του χρόνου. Η μονάδα λειτούργησε μόνο για περίπου πέντε με έξι μήνες σε δοκιμαστική βάση, επεξεργαζόμενη οργανικά απόβλητα από ξενοδοχειακές μονάδες της Χερσονήσου.

Σύμφωνα με όσους συμμετείχαν στη διαδικασία, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά, ωστόσο από τότε οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές. Την ίδια στιγμή, ειδικά απορριμματοφόρα και καφέ κάδοι, που αποκτήθηκαν μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, παραμένουν αχρησιμοποίητα στις εγκαταστάσεις των δήμων, καθώς δεν υπάρχει μονάδα για να υποδεχθεί τα οργανικά απόβλητα.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων, Μανόλης Κοκσοάλης, εξήγησε ότι το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην τιμή που είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του 2018 για τη λειτουργία της μονάδας. Όπως ανέφερε, το κόστος είχε υπολογιστεί στα 27 ευρώ ανά τόνο, ένα ποσό που σήμερα δεν επιτρέπει να προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης της λειτουργίας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο μεγαλύτερες είναι οι ποσότητες βιοαποβλήτων που οδηγούνται στη μονάδα, τόσο μειώνεται το κόστος ανά τόνο, ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα η τιμή της μελέτης πρέπει να αναπροσαρμοστεί ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον στον διαγωνισμό.

Ο Δήμαρχος προειδοποίησε ότι νέα καθυστέρηση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης όσο και για την κατάσταση του εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει ανενεργός επί μακρόν.

Στην ίδια εκπομπή, ο σύμβουλος του ΕΣΔΑΚ Ζαχαρίας Καλογεράκης επιβεβαίωσε ότι η εκκρεμότητα αφορά την αναπροσαρμογή της τιμής που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα πρέπει να λυθεί προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός.

Ανέφερε ακόμη ότι ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει ήδη δύο ειδικά απορριμματοφόρα και περίπου 3.000 καφέ κάδους για τη συλλογή βιοαποβλήτων, ενώ επανέλαβε ότι στόχος του ΕΣΔΑΚ είναι η μονάδα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η υπόθεση αναδεικνύει ακόμη μία χαρακτηριστική παθογένεια στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ενώ υπάρχουν έτοιμες υποδομές και εξοπλισμός που χρηματοδοτήθηκαν με ευρωπαϊκούς πόρους, τα οργανικά απόβλητα συνεχίζουν να οδηγούνται προς ταφή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών μέσω του τέλους ταφής.

(φωτογραφία αρχείου)

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