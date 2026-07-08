Τι θα φάμε σήμερα; Εύκολη πίτα με τυρί, χωρίς φύλλο

Υλικά



4 αυγά



200 ml γάλα



200 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του



200 γρ. φέτα (θρυμματισμένη)



1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο



1 γιαούρτι (προαιρετικά, για πιο αφράτο αποτέλεσμα)



Λίγο αλάτι και πιπέρι



Λίγη ρίγανη ή δυόσμο (προαιρετικά)







Εκτέλεση



Σε ένα μπολ χτυπάτε τα αυγά με το γάλα και το ελαιόλαδο.



Προσθέτετε το γιαούρτι και ανακατεύετε καλά.



Ρίχνετε το αλεύρι και ανακατεύετε μέχρι να γίνει ένας λείος χυλός.



Προσθέτετε τη φέτα και ανακατεύετε απαλά.



Αδειάζετε το μείγμα σε λαδωμένο ταψί.



Ψήνετε στους 180°C για 35- 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει από πάνω.

Πηγή: newsbeast.gr

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