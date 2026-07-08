Τραγωδία: Οδοντίατρος σκότωσε τα δύο παιδιά του, έκαψε το ιατρείο του και αυτοπυρπολήθηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο Μοχάμεντ Αλ-Λάμι είχε στείλει ήδη από το 2024 ένα ιδιαίτερα απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών τους. Στο e-mail, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα σκοτώσω όλους όσους βρίσκονται γύρω σου και τον νταβατζή σου… με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο».

Σε άλλο σημείο φέρεται να έγραφε: «Εσένα δεν θα σε σκοτώσω. Θα σε αφήσω μόνη, ανάπηρη σε αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς να μπορείς να κινηθείς, ούτε καν για να επισκεφτείς τους τάφους των αγαπημένων σου».







Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 40χρονος είχε συντάξει πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα στο οποίο επιτίθετο λεκτικά στην πρώην σύζυγό του, αλλά και στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης και στο οικογενειακό δικαστήριο, κατονομάζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θεωρούσε υπεύθυνα για την κατάστασή του. Οι Αρχές φρόντισαν άμεσα να ενημερώσουν και να λάβουν μέτρα προστασίας για τα πρόσωπα που αναφέρονταν στο σημείωμα.

Η μητέρα είχε εκφράσει τον φόβο της στο δικαστήριο



Η πρώην σύζυγος του οδοντιάτρου είχε καταθέσει ότι μετά τον χωρισμό τους το 2022 ο πρώην σύζυγός της σταμάτησε να καταβάλλει τη διατροφή των παιδιών και άρχισε να αποστέλλει ιδιαίτερα επιθετικά μηνύματα. Κατά την ακροαματική διαδικασία είχε δηλώσει ότι αποφάσισε να ενημερώσει τις Αρχές επειδή φοβήθηκε πως οι απειλές ενδέχεται να γίνουν πραγματικότητα.









«Απλώς σκέφτηκα: τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε κυριολεκτικά; Και τότε ποιος θα φρόντιζε τα παιδιά μου αν μου συνέβαινε κάτι; Δεν ήθελα να ζω με αυτή την αβεβαιότητα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος είχε επιλέξει να εκπροσωπήσει τον εαυτό του στο δικαστήριο, δηλώνοντας ότι «δεν είχε τίποτα να πει» σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Τελικά του είχε επιβληθεί 12μηνη αναστολή, ενώ το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά αιτήματα της Εισαγγελίας για ένταξή του σε θεραπευτικό πρόγραμμα ή για λήψη δείγματος DNA.

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών



Μετά την τραγωδία, η Αστυνομία της Οτάβα ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες όταν ολοκληρωθούν όλες οι εγκληματολογικές εξετάσεις. Οι καναδικές Αρχές γνωστοποίησαν επίσης ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας των δύο παιδιών, σεβόμενες την επιθυμία της μητέρας τους και προστατεύοντας την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον Καναδά σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και απειλών, καθώς οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι είχαν προηγηθεί σαφείς προειδοποιήσεις και δικαστικές διαδικασίες πριν από την οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

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