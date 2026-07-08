Tα ζώδια της Τετάρτης

Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Κριέ μου, από τη μία σήμερα υπάρχουν κάποιες έντονες συζητήσεις με την οικογένεια, αλλά και θέματα που αφορούν το σπίτι κι έρχονται ξανά στο προσκήνιο. Είναι σημαντικό σε αυτό το κομμάτι να κινηθείς με ψυχραιμία και να αποφύγεις έντονες αντιδράσεις, αλλά και αφιλτράριστες απαντήσεις. Από την άλλη, υπάρχει μια ωραία κινητικότητα στο κομμάτι του φλερτ και η αλήθεια είναι πως απολαμβάνεις συζητήσεις, αλλά και τον τρόπο που εξελίσσεται το όλο θέματα με το άτομο που σε ενδιαφέρει. Λίγη προσοχή σε συνεννοήσεις και όλα θα κυλήσουν καλά.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, αρκετή υπερένταση έχει η μέρα σήμερα και πολλά τρέχουν στο μυαλό σου, δημιουργώντας σενάρια και υποθετικούς διαλόγους. Επειδή όμως θα κάνεις και κάποιες συζητήσεις που θα είναι αποκαλυπτικές, είναι σημαντικό να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να αποφύγεις εντάσεις και ανοιχτές αντιπαραθέσεις. Επίσης, δώσε λίγη παραπάνω βάση σε παρεξηγήσεις. Προς το βραδάκι αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεσαι χαλάρωση και ξεκούραση. Σε περιποιείσαι παραπάνω και αφήνεσαι σε ό,τι σε χαλαρώνει και σε βοηθά να αποσυμπιεστείς.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα θέλει λίγη προσοχή το κομμάτι με τους φίλους. Μέσα από συζητήσεις μπορεί να υπάρξουν κάποιες φράσεις και σχόλια που θα σε κάνουν να νιώσεις άβολα και θα βγεις άμεσα στο να απαντήσεις και να υπερασπιστείς τις απόψεις σου. Είσαι αρκετά έντονος και νευρικός και αυτό θέλει λίγη προσοχή. Επίσης, θέλει λίγη παραπάνω ψυχραιμία στο πώς θα διευθετήσεις και κάποια οικονομικά κομμάτια, είτε με φίλους είτε μέσα στην παρέα. Προς το βραδάκι χαλαρώνεις και επιλέγεις να ασχοληθείς με πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Κάποιες συναντήσεις ή και γνωριμίες μέσα στην παρέα κεντρίζουν το ενδιαφέρον σου.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα η υπομονή δεν είναι το δυνατό σου σημείο. Αν είσαι σε φάση που έχεις στο πρόγραμμα σημαντικές συζητήσεις για θέματα δουλειάς, καλό είναι να κρατήσεις χαμηλά τη μπάλα και να εκφράσεις τις αντιρρήσεις ή και τα παράπονα που έχεις με ηρεμία. Επίσης, χρειάζεται λίγο πιο ψύχραιμη αντίδραση σε κάποια θέματα που θα επανέλθουν και θα σε ζορίσουν. Από το απογευματάκι και μετά ρίχνεις τόνους και ρυθμούς κι επικεντρώνεσαι στο να αποσυμπιεστείς και να δεις λίγο τα δικά σου. Κάποιο θέμα με τα οικονομικά βελτιώνεται.

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Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, μέσα από συζητήσεις μαθαίνεις ή και επιβεβαιώνεις κάποια πράγματα και αυτό δεν σου αρέσει και τόσο. Αρκετά από αυτά τα υποψιάζεσαι καιρό τώρα και αυτό διάστημα κάπως έρχονται και κουμπώνουν όλα με κάποιο τρόπο. είναι σημαντικό να κρατήσεις χαμηλούς τόνους, αλλά και να ακούσεις τι έχουν να σου πουν οι άλλοι. να μην τους πάρεις μονότερμα. Από το απόγευμα και μετά επιλέγεις να χαλαρώσεις και να ασχοληθείς με πράγματα που σε ενδιαφέρουν περισσότερο. Υπάρχει μια πιο ωραία διάθεση και μια τάση για φλερτ που σου φτιάχνει την ψυχολογία παραπάνω.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα τα πράγματα είναι κάπως πιο τεταμένα από το πρωί μέσα στην παρέα και κάπου δεν μπορείς να συγκρατηθείς και να μην πεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου χύμα. Ίσως κάποια από αυτά να είναι καιρό κρατημένα και δυσκολεύεσαι να μην τα πεις. Ίσως πολλά που θα ακούσεις να είναι σα να σε προκαλούν, για αυτό και οι αντιδράσεις-απαντήσεις σου είναι άμεσες. Προς το βραδάκι κάπου το μαζεύεις όλο αυτό και θέλεις να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς. Κάποια κρυφά φλερτ βέβαια σε κρατούν σε εγρήγορση.

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα θέλει να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να μην πέσεις στη λούπα να συμμετάσχεις σε συζητήσεις που θα ξεκινήσουν από το πουθενά και θα φαίνεται από την αρχή πως έχουν σκοπό να ανάψουν τα αίματα. Επίσης, καλό είναι να είσαι προσεκτικός σε ποιους εμπιστεύεσαι τι, αλλά και πόσο εύκολα μπορεί να εμπιστευτείς σημαντικά κομμάτια δουλειάς σε συνεργάτες. Προς το απογευματάκι παίζουν συναντήσεις με φίλους, γνωριμίες που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου και φλερτ που θα σου φτιάξει τη μέρα.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, στη δουλειά τα πράγματα είναι έντονα και χρειάζεται να είσαι λίγο προσεκτικός στο πόσο καυστικός θα γίνεις με τα σχόλια που θα κάνεις. Η κούραση είναι αρκετή και η υπομονή δεν είναι το δυνατό σου σημείο και αυτό μπορεί εύκολα να ανεβάσει τους τόνους στα ξαφνικά. Αν δε μπορείς αν το διαχειριστείς, προτίμησε να πάρεις αποστάσεις. Λέω εγώ τώρα…! Προς το βραδάκι αλλάζουν οι προτεραιότητές σου και αυτό που θέλεις είναι να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες στιγμές με κοντινά σου άτομα.

Τοξότης



Τοξότη μου, έντονο το κομμάτι της παρόρμησης σήμερα. Είσαι αρκετά έντονος και άμεσος σε όσα ζητάς από τους άλλους, αλλά και σε όσα περιμένεις να γίνουν τύπου αυτόματα. Σα να ξέρουν οι άλλοι τι σκέφτεσαι. Παράλληλα, υπάρχουν κάποια οικονομικά θέματα που τα σκέφτεσαι ξανά και ξανά και σε ζορίζουν και αυτό σου δημιουργεί έναν εκνευρισμό παραπάνω. Προς το βραδάκι χαλαρώνεις κάπου σε όλο αυτό και εστιάζεις στο να ασχοληθείς με κάτι που θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο θετικά.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, από τη μία η μέρα είναι κάπως περίεργη γιατί δεν είσαι σε φάση για πολλές και έντονες συζητήσεις και παρά το γεγονός ότι το κάνεις σαφές – είτε λέγοντάς το είτε δείχνοντάς το – οι άλλοι δεν το λαμβάνουν υπόψη τους και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Ε και η αλήθεια είναι πως δεν κρατιέσαι ιδιαίτερα. Αυτό ίσως να συνεχιστεί με την ίδια ένταση και στα του σπιτιού. Από την άλλη, προς το βραδάκι υπάρχει μια ευκολία στο να χαλαρώσεις και να απολαύσεις όμορφες, ήρεμες και πιο ενδιαφέρουσες στιγμές με το αμόρε στο σπίτι. Επίσης, οικονομικά θέματα που αφορούν το σπίτι ίσως μπουν πιο εύκολα σε σειρά.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, θέλει προσοχή στον τρόπο που κινείσαι και απαντάς στη δουλειά. Τα νεύρα σου είναι ήδη τσίτα με κάποια πράγματα, αλλά και υποδείξεις που θεωρείς πως σου γίνονται χωρίς λόγο και αυτό σε εκνευρίζει και το δείχνεις. Παράλληλα, σήμερα θέλω να είσαι προσεκτικός στην οδήγηση, γιατί παραείσαι νευρικός. Προς το βραδάκι τα πράγματα χαλαρώνουν και από την πλευρά σου αφιερώνεις περισσότερο χρόνο στο αμόρε. Αν είσαι ελεύθερος αφήνεσαι στο φλερτ και απολαμβάνεις την όλη διαδικασία.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα έχεις μια ένταση από το πρωί που σε κάνει να κινείσαι βιαστικά, αλλά και να απαντάς κάπως απότομα και αφιλτράριστα. Ναι, η κούραση είναι αρκετή, και ιδιαίτερα η ψυχολογική, όμως θέλει λίγη ψυχραιμία για να αποφύγεις εντάσεις και πιθανές αντιπαραθέσεις. Ιδιαίτερα σε διάφορα που θα ακούσεις στο κομμάτι του φλερτ. Προς βραδάκι βρίσκεις χρόνο για να ασχοληθείς με σένα και να κάνεις τα μποτέ σου, να χαλαρώσεις. Υπάρχουν κάποια οικονομικά που μπορεί να σε αγχώνουν, όμως βρίσκεις την άκρη εύκολα. Παίζουν ίσως και συζητήσεις για εξτραδάκια.