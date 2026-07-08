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ΚΡΗΤΗ

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στις Γούρνες Πεδιάδος

άγιος παϊσιος γούρνες πεδιάδας
clock 07:35 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τη δέουσα Εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, κατάνυξη και θρησκευτική ευλάβεια αναμένεται να εορταστεί και φέτος η μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στις Γούρνες Πεδιάδος, στον Ιερό Ναό που είναι αφιερωμένος στη χάρη Του.

Ο Άγιος Παΐσιος, ένας από τους πιο λαοφιλείς και σύγχρονους φάρους της Ορθοδοξίας, αποτελεί λιμάνι ελπίδας και στήριγμα για χιλιάδες πιστούς. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά αναμένεται να συρρεύσει για να προσκυνήσει την εικόνα του, καταθέτοντας τις προσευχές και τις ευχαριστίες του.

Οι εορταστικές ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Παραμονή της εορτής Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στις 19:00 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.

Ανήμερα της εορτής Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στις 7:00 πρωί θα ξεκινήσει ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν την ευλογία και την προστασία του Αγίου Παϊσίου.

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