Κρήτη: Έρευνες για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροντουφεκά

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες του Λιμενικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά Χανίων, για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροντουφεκά.

Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του για να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης (7/7), αλλά δεν επέστρεψε, και η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ.

Από το συντονιστικό κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, στις εκτεταμένες έρευνες πραγματοποιούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, 2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της Frontex, αλιευτικό σκάφος της περιοχής και στη στεριά δύο δύο περιπολικά του λιμενικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην περιοχή πνέει βορειοδυτικός άνεμος 4 μποφόρ.

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