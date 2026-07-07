Σούπερ μάρκετ: Ανάπτυξη 6,4% στον τζίρο των αλυσίδων στο πρώτο πεντάμηνο – Κόβουν το «έξω» οι καταναλωτές

Η μάχη των τιμών όχι μόνο δεν ανέκοψε την αναπτυξιακή δυναμική του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, αλλά συνδυάστηκε με νέα διεύρυνση της αγοράς.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, στο πρώτο πεντάμηνο του έτους οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρόσθεσαν σχεδόν 350 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών τους, με τις πωλήσεις να φθάνουν τα 5,753 δισ. ευρώ , καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με 5,409 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα για τα νοικοκυριά, για ακόμα μια φορά, η ανάπτυξη της αξίας πωλήσεων στο ράφι τροφοδοτήθηκε περισσότερο από την αύξηση του όγκου και λιγότερο από τις ανατιμήσεις.

Ειδικότερα, στην αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων ο όγκος πωλήσεων σε τεμάχια αυξήθηκε κατά 3,9%, ενώ η μέση τιμή ανά τεμάχιο ενισχύθηκε κατά 1,7%.

Παράλληλα, η απόσταση μεταξύ μεταβολής αξίας και όγκου περιορίστηκε αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αποδίδεται και στην αύξηση των προσφορών, καθώς το 26,4% των πωλήσεων γίνεται υπό καθεστώς εκπτώσεων, συγκρατώντας τη μέση τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Κόβουν το «έξω»

Η πορεία του φετινή πενταμήνου επιβεβαιώνει ξανά την γενικότερη τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην αγορά, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις εξωγενείς δαπάνες τους σε κλάδους όπως η εστίαση και η ψυχαγωγία, μετατοπίζοντας τη διαθέσιμη διακύμανση του προϋπολογισμού τους αποκλειστικά στην κάλυψη των βασικών αναγκών του νοικοκυριού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα τρόφιμα απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης. Οι πωλήσεις τυποποιημένων τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,2% σε αξία και κατά 3,8% σε όγκο, όταν η προσωπική φροντίδα και τα προϊόντα οικιακής χρήσης κινήθηκαν με σαφώς ηπιότερους ρυθμούς, καταγράφοντας άνοδο περίπου 3,2%-3,3% σε αξία και 3,4% -2,8% σε όγκο αντίστοιχα. Στα επί ζυγίω προϊόντα, η αξία ενισχύθηκε κατά 8,8%, με αιχμή τα φρέσκα λαχανικά, τα νωπά κρέατα και τα ψάρια, ενώ τα αλλαντικά και τα τυροκομικά κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά.

Η ιδιωτική ετικέτα

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η ιδιωτική ετικέτα, η οποία εξακολουθεί να κεφαλαιοποιεί την αναζήτηση οικονομικότερων επιλογών από τους καταναλωτές. Τα προϊόντα private label αναπτύχθηκαν ταχύτερα από τα επώνυμα, με αύξηση πωλήσεων κατά 6,3%, διευρύνοντας το μερίδιό τους στο 27,4% της αγοράς, κυρίως στις βασικές κατηγορίες τροφίμων και στα χαρτικά και απορρυπαντικά.

Συγκρατημένη ήταν η εικόνα της online αγοράς σούπερ μάρκετ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 133 εκατ. ευρώ, αυξημένες μόλις κατά 1%. Η επίδοση αυτή αντανακλά την ωρίμανση του ψηφιακού καναλιού, καθώς η ανάπτυξη δεν προήλθε από περισσότερες παραγγελίες αλλά από υψηλότερη μέση δαπάνη ανά αγορά.

Ειδικότερα, οι online παραγγελίες μειώθηκαν κατά 3%, ωστόσο η μέση αξία του καλαθιού αυξήθηκε κατά 5%, χάρη τόσο στην αύξηση των τεμαχίων ανά παραγγελία (+3%) όσο και στη μέση τιμή ανά τεμάχιο (+2%). Σε επίπεδο κατηγοριών, τα φρέσκα τρόφιμα παρέμειναν η «ατμομηχανή» του ηλεκτρονικού καναλιού, αντιπροσωπεύοντας το 35% των online πωλήσεων και καταγράφοντας αύξηση 3%, αποτελώντας τη μοναδική μεγάλη κατηγορία με θετική συμβολή στην ανάπτυξη.

Αντίθετα, τα συσκευασμένα τρόφιμα και τα προϊόντα οικιακής φροντίδας παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμα, ενώ πτωτικά κινήθηκαν τα ποτά, τα αναψυκτικά και τα νερά (-3%) και κυρίως τα προϊόντα για βρέφη και παιδιά (-10%). Ξεχώρισαν, τέλος, τα είδη για κατοικίδια, τα οποία, αν και αντιστοιχούν μόλις στο 1% της online αγοράς, σημείωσαν άνοδο 11%.

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