ΟΦΗ: Πουρσανίδης, Καρυπίδης και Κόντης οριοθέτησαν τους στόχους για τη νέα χρονιά

«Έχουμε μπροστά μας τρεις πολύ ανταγωνιστικές διοργανώσεις και φυσικά την ευκαιρία να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκούς αγώνες» τόνισε στους ποδοσφαιριστές του ο Χρήστος Κόντης.

Πριν από την έναρξη της πρώτης προπόνησης της νέας σεζόν, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Ηλίας Πουρσανίδης, παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές και σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα τον Χρήστο Καρυπίδη. Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν πριν από την πρώτη του ΟΦΗ…

Ηλίας Πουρσανίδης: «Μετά τα όσα καταφέρατε και πετύχατε την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν, μας περιμένει όλους μια ακόμα πιο απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά. Μπροστά μας έχουμε πλέον τρεις διοργανώσεις με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια στην Ευρώπη, έπειτα από πολλά χρόνια για την ομάδα μας, αλλά και οι αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελλο που είναι εξίσου σημαντικοί για εμάς.»

Χρήστος Καρυπίδης: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που θα δουλέψουμε μαζί. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την κατάκτηση του κυπέλλου, γιατί εκτός από το τρόπαιο κερδίσατε κάτι άλλο πολύ σημαντικό.

Κερδίσατε τον σεβασμό όλης της φίλαθλης Ελλάδας. Οι ομάδες όμως που έχουν χαρακτήρα και προσωπικότητα κοιτάνε μπροστά. Αυτό τελείωσε.

Πανηγυρίσατε, το χαρήκατε, διασκεδάσατε, αλλά τώρα κοιτάμε αμέσως τον επόμενο στόχο, ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Από σήμερα το μυαλό μας πρέπει να είναι στις 12 Αυγούστου και στο Σούπερ Καπ. Θα είμαστε όλοι δίπλα σας για να επιτευχθεί και αυτός ο στόχος.»

Χρήστος Κόντης: «Πετύχατε πολλά πέρυσι αλλά και φέτος αναμένεται μία σεζόν με πολλές προσδοκίες. Ό, τι έγινε πέρυσι ανήκει στο παρελθόν. Κοιτάμε μόνο μπροστά και το μέλλον αρχίζει από σήμερα.

Έχουμε μπροστά μας τρεις πολύ ανταγωνιστικές διοργανώσεις και φυσικά την ευκαιρία να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Ο βασικός μας στόχος είναι να συμμετέχουμε ξανά στα play offs 5-8 και φυσικά να είμαστε ανταγωνιστικοί στον θεσμό του κυπέλλου, αφού εμείς είμαστε οι κυπελλούχοι.

Χρονικά ο πρώτος στόχος όμως είναι στις 12 Αυγούστου. Το Σούπερ Καπ, άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Πως θα νικήσουμε και πως θα κατακτήσουμε ένα ακόμα τρόπαιο. Η δουλειά και η σκέψη μας για το Σούπερ Καπ αρχίζει από σήμερα.

Για να πετύχουμε όμως αυτό τον στόχο πρέπει να δουλέψουμε σκληρά το επόμενο διάστημα και φυσικά να μείνουμε ενωμένοι. Όπως πέρυσι καταφέρατε να κατακτήσετε το κύπελλο μέσα από τη δουλειά σας, έτσι και φέτος πρέπει να κάνετε το ίδιο.»