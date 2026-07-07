Πακιστάν: Δύο γυναίκες καταγγέλλουν απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση μετά από ταξίδι

Μια καταγγελία σοκ έγινε στο Πακιστάν που προκαλεί μάλιστα διεθνές ενδιαφέρον, όταν δύο γυναίκες ανέφεραν ότι έπεσαν θύματα απαγωγής, παράνομης κράτησης, βασανιστηρίων και σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στη χώρα για επαγγελματικές επαφές στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.







Σύμφωνα με δημοσίευμα της ολλανδικής εφημερίδας De Telegraaf, η μία από τις δύο γυναίκες, ηλικίας 35 ετών και με καταγωγή από την Ολλανδία, υποστήριξε ότι ταξίδεψε μαζί με μία συνομήλική της από τη Βενεζουέλα έπειτα από πρόσκληση άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι εγγονός υψηλόβαθμου πολιτικού του Πακιστάν. Όπως ισχυρίζεται, της είχε υποσχεθεί επαγγελματικές γνωριμίες με επενδυτές στον χώρο των crypto για την εταιρεία της.







Οι δύο γυναίκες έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ στις 26 Ιουνίου, με τον άνδρα να τις παραλαμβάνει από το αεροδρόμιο, έχοντας, σύμφωνα με την καταγγελία, αναλάβει και τις διαδικασίες για την έκδοση των απαραίτητων θεωρήσεων εισόδου στη χώρα.

Pakistan Deputy Prime Minister Ishaq Dar and gang rape related with crypto currency.



A major international bankruptcy and black money turned into gang rape. pic.twitter.com/4P33mXJ5g1 — WeLfairStAtE (@khanRiyadh) July 4, 2026

Μετά από λίγες ημέρες παραμονής στην πρωτεύουσα, οι δύο γυναίκες υποστηρίζουν ότι μεταφέρθηκαν σε κατοικία στη Λαχόρη, όπου σύμφωνα με τις καταγγελίες τους κρατήθηκαν παρά τη θέλησή τους. Η 35χρονη περιέγραψε στη De Telegraaf όσα, σύμφωνα με την ίδια, συνέβησαν: «Μετά από δεκαπέντε λεπτά μπήκαν μέσα τέσσερις άνδρες επιθετικά, με όπλα και σχοινιά, και με έδεσαν με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Φώναζαν, χτυπούσαν εμένα και τη φίλη μου.» Κατά την ίδια, οι δράστες απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά ως λύτρα. «Στην αρχή ζήτησαν 200.000 δολάρια, μετά 700.000, έπειτα ένα εκατομμύριο και τελικά έως δύο εκατομμύρια. Τους είπα ότι δεν είχα χρήματα, αλλά επέμεναν και απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν.» Η γυναίκα υποστηρίζει ακόμη ότι αναγκάστηκε να στείλει ηχητικό μήνυμα στην οικογένειά της ζητώντας οικονομική βοήθεια, χρησιμοποιώντας όμως μία προκαθορισμένη λέξη-κωδικό που είχε συμφωνήσει με τους συγγενείς της σε περίπτωση κινδύνου.

«Κατάλαβαν αμέσως ότι δεν ήμασταν ασφαλείς και ειδοποίησαν την αστυνομία.» Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι δράστες φέρονται να μετέφεραν περίπου 17.000 δολάρια από ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων της γυναίκας σε άλλο crypto wallet. Η 35χρονη καταγγέλλει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της ομηρίας οι ίδιες υπέστησαν επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ δέχονταν συνεχείς απειλές για τη ζωή τους.







Η διαφυγή, οι συλλήψεις και η έρευνα των Αρχών



Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο γυναίκες κατάφεραν τελικά να διαφύγουν όταν το όχημα που τις μετέφερε προς το αεροδρόμιο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Η 35χρονη περιέγραψε: «Τρέξαμε ουρλιάζοντας σε ένα συνεργείο. Η φίλη μου είχε πάρει τα διαβατήριά μας και εγώ τα κινητά μας.» Λίγη ώρα αργότερα οι δύο γυναίκες επικοινώνησαν με τις οικογένειές τους, ενώ στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί. Όπως ανέφερε η ίδια, αρχικά δίστασαν ακόμη και να εμπιστευτούν τις Αρχές, μέχρι που μία γυναίκα αστυνομικός κατάφερε να τις καθησυχάσει και να τις μεταφέρει με ασφάλεια στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατέθεσαν όσα υποστηρίζουν ότι βίωσαν.







Οι πακιστανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η υπόθεση ερευνάται σε βάθος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ο άνδρας που φέρεται να προσκάλεσε τις δύο γυναίκες στη χώρα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη ενός υπόπτου. Παράλληλα, εξετάζεται και η διαδρομή των κρυπτονομισμάτων που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, μεταφέρθηκαν από το ψηφιακό πορτοφόλι της 35χρονης.







Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ολλανδίας επιβεβαίωσε ότι παρέχεται προξενική συνδρομή στις δύο γυναίκες, διευκρινίζοντας ότι, «για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων», δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω σχολιασμός της υπόθεσης. Οι καταγγελίες των δύο γυναικών αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας των πακιστανικών Αρχών και τα πραγματικά περιστατικά θα κριθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

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