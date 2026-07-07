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GOSSIP - LIFESTYLE

Βουλγαράκη: Δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη

βουλγαρακη
clock 09:00 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Παυλίνα Βουλγαράκη  βάφτισε τη μονάκριβη κόρη που έχει αποκτήσει με τον σύντροφό της, Στέφανο Στρατάκη και το μυστήριο έγινε στον ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια.

Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης της στο Instagram.

 Η μικρή πήρε το όνομα Ερωφίλη, ένα όνομα που κουβαλά έντονο κρητικό συμβολισμό και συνδέεται με την παράδοση, την ποίηση και την ιστορία του νησιού μας.

«Απίστευτο ότι πέρασαν σχεδόν δύο μήνες… Όλα έγιναν εσπευσμένα, στην κυριολεξία τελευταία στιγμή», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

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