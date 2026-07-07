Εκτός ελέγχου οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια: Σενάρια για διεθνή βοήθεια από το Eurocontrol

Δοκιμάζονται σε μεγάλο βαθμό οι αντοχές των αεροδρομίων στη χώρα μας, εξαιτίας των αυξημένων επιβατικών ροών, οι οποίες φέρνουν συγκέντρωση μεγάλου αριθμού πτήσεων στις ώρες αιχμής. Το αποτέλεσμα είναι να προκαλούνται καθυστερήσεις, τόσο στις αφίξεις, όσο όμως και στις αναχωρήσεις, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Μάλιστα, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, η μεγάλη συσσώρευση πτήσεων τις πρωινές ώρες δυσχεραίνει την εξυπηρέτησή τους, ενώ καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 1.000 πτήσεις.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση λόγω αυξημένης κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 31,7% σε σχέση με πέρυσι, αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την πραγματική εμπειρία των επιβατών.

«Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικοί για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του εναέριου χώρου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη συνολική εμπειρία του επιβάτη στα αεροδρόμια, ούτε να ερμηνεύονται ως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης που αντιμετωπίζει κάθε πτήση» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ.

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ ήρθε έπειτα από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), ο οποίος κατέταξε την Ελλάδα στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες. Το Eurocontrol μάλιστα διαπίστωσε αύξηση στις καθυστερήσεις εν πτήσει κατά 63% σε σχέση με το 2025.

Οι βασικές αιτίες των καθυστερήσεων

Οι βασικές αιτίες των καθυστερήσεων, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιο, αποδίδονται σε ζητήματα χωρητικότητας και στελέχωσης, ενώ επιπλέον πίεση ασκούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που έχουν οδηγήσει σε αλλαγές των αεροπορικών διαδρομών και αύξηση της κίνησης στον ελληνικό εναέριο χώρο, ο οποίος εξυπηρετεί πλέον έως και 5.000 κινήσεις αεροσκαφών ημερησίως τα Σαββατοκύριακα.

Τι λένε οι επιβάτες

«Η προηγούμενη εμπειρία μου ήταν μία ώρα από τη Μύκονο που καθυστέρησε το αεροπλάνο» λέει επιβάτης, ενώ άλλος σημειώνει: «Πριν από λίγο ήρθα από Θεσσαλονίκη, καθυστέρησε κανένα 20λεπτο η πτήση για να ξεκινήσει».

Ενδεικτικά τη Δευτέρα, στο διάστημα 7:00-8:00 είχαν προγραμματιστεί 40 αναχωρήσεις, ενώ η μέγιστη δυνατότητα εξυπηρέτησης είναι περίπου 35.

Πολλές πρωινές πτήσεις

Η Όλγα Τόκη αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σημείωσε: «Το μεγάλο πρόβλημα για το αεροδρόμιο της Αθήνας είναι ότι τις πρωινές ώρες συγκεντρώνει πάρα πολλές πτήσεις οι οποίες δνε μπορούν να εξυπηρετηθούν.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία η μέση καθυστέρηση ανά πτήση λόγω αυξημένης κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Αθήνας για τον μήνα Ιούνιο είναι 4,43 λεπτά. Για το αντίστοιχο περσινό διάστημα η μέση καθυστέρηση ανά πτήση εμφανίζεται στα 6,5 λεπτά.

Ο ελληνικός εναέριος χώρος εξυπηρετούσε πέρυσι 4.500 κινήσεις.

Σύσκεψη για τις καθυστερήσεις πτήσεων

Το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις εγκαταστάσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιρειών και της διοίκησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με αντικείμενο τις καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Η σύσκεψη διήρκησε πάνω από 3 ώρες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια υπήρξε μία άμεση παρέμβαση της ΑΠΑ προς όλους τους εμπλεκόμενους, προκείμενου να υπάρξει μία πιο ομαλή διευθέτηση του ζητήματος και να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί.

«Αυτό που αποφασίστηκε είναι όλοι εμπλεκόμενοι φορείς να κατανοήσουν την πλευρά του άλλου, να συντονιστούν, να συνεργαστούν και άμεσα να δουν ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες που μπορούν να διευκολύνουν ώστε να έχουμε μειωμένες καθυστερήσεις» δήλωσε ο διοικητής της ΑΠΑ, Χρήστος Τσιτούρας.

«Όντως υπάρχει η υπερβάλλουσα ζήτηση σε πολλές ώρες και έχουμε πει ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα ότι το αεροδρόμιο δεν είναι πλήρως συντονισμένο, αλλά αυτό επιδιώκουμε να γίνει και φαίνεται ότι θα γίνει» δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρός.

Ένα από τα σημεία που στάθηκαν οι φορείς ήταν η πιθανότητα παρέμβασης από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορία, ούτως ώστε το Eurocontrol να προχωρήσει σε παροχή τεχνικής βοήθειας στο κομμάτι του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με μία δυνατότητα να εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση.

Θα παραμείνει η κατάσταση με τις καθυστερήσεις

Πηγές ανέφεραν στην ΕΡΤ ότι η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει έτσι όπως είναι, χωρίς να θεωρούν ότι πρόκειται για μία πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. «Είναι συνηθισμένη τους θερινούς μήνες» ανέφεραν χαρακτηριστικά και τόνισαν ότι το πρόβλημα έγκειται σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των διαχειριζόμενων πτήσεων.

Τεράστιες ουρές και πολύωρες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου συνόρων Entry/Exit System (EES) εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύωρες ουρές σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως αυτό των Βρυξελλών, όπου οι καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής φτάνουν ακόμη και τις πέντε ώρες.

Το EES αποτελεί το νέο ψηφιακό σύστημα εισόδου και εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ. Αντικαθιστά τη χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων και καταγράφει προσωπικά στοιχεία, πληροφορίες ταξιδιού, καθώς και βιομετρικά δεδομένα, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία προσώπου.

Σύσκεψη με την αεροπορική βιομηχανία

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της αεροπορικής βιομηχανίας, καθώς το πρόβλημα εντείνεται ενόψει της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Όπως δήλωσε, «έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ταξιδιωτών και καταγραφών, πάνω από 2 εκατ. την εβδομάδα», προσθέτοντας ότι η Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πολλές από τις δυσκολίες που παρατηρούνται σε ορισμένα αεροδρόμια «δεν σχετίζονται με το ίδιο το σύστημα, αλλά με δομικές προκλήσεις που υπήρχαν και πριν», κάνοντας λόγο για ελλείψεις στις υποδομές και την τεχνική ικανότητα των συνοριακών υπηρεσιών.

Ενίσχυση με προσωπικό της Frontex

Για την επιτάχυνση των ελέγχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει την ενίσχυση των πλέον επιβαρυμένων αεροδρομίων με προσωπικό της Frontex.

Παράλληλα, θα υποστηριχθεί η εφαρμογή της νέας εφαρμογής προεγγραφής που έχει αναπτυχθεί για όλα τα κράτη-μέλη, ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να καταχωρούν μέρος των στοιχείων τους πριν από την άφιξή τους στα σημεία ελέγχου, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής.

Οι καθυστερήσεις κοστίζουν στους ταξιδιώτες

Οι μεγάλες ουρές που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του νέου συστήματος έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα σε αρκετούς επιβάτες, με ορισμένους να χάνουν τις πτήσεις τους και να αναγκάζονται να αγοράσουν νέα εισιτήρια.

Σύμφωνα με ειδικούς στον ταξιδιωτικό κλάδο, οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν επιβάτες που έχασαν την πτήση τους λόγω των καθυστερήσεων στους συνοριακούς ελέγχους, ενώ οι περισσότερες ταξιδιωτικές ασφαλίσεις δεν καλύπτουν τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς θεωρούνται μέρος της κανονικής διαδικασίας ταξιδιού.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας μητέρας από τη Βρετανία και του 13χρονου γιου της, οι οποίοι έχασαν την πτήση επιστροφής τους από τη Ρώμη μετά από αναμονή 90 λεπτών στον έλεγχο και αναγκάστηκαν να πληρώσουν περίπου 290 ευρώ για νέα εισιτήρια δύο ημέρες αργότερα, χωρίς να αποζημιωθούν από την ασφαλιστική τους εταιρεία, αναφέρει το BBC.

Οι συστάσεις προς τους ταξιδιώτες

Οι αεροπορικές εταιρείες συμβουλεύουν τους επιβάτες να φτάνουν στα αεροδρόμια περίπου τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση των διεθνών πτήσεων, όπου αυτό απαιτείται, να έχουν ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις των εταιρειών για πιθανές καθυστερήσεις και να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις διαδικασίες του νέου συστήματος.

Παράλληλα, οι ειδικοί συνιστούν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν προσεκτικά τους όρους της ταξιδιωτικής τους ασφάλισης, καθώς οι καθυστερήσεις που οφείλονται στο EES συνήθως δεν αποζημιώνονται.

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