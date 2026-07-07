Μοναδική σύμπτωση: Αδελφές γέννησαν την ίδια ημέρα αγόρια, με το ίδιο βάρος!

Κάτι πολύ όμορφο και σπάνιο έζησαν δυο αδερφές στην Πάτρα, αφού γέννησαν την ίδια μέρα, δυο αγόρια με το ίδιο βάρος.

Όπως αναφέρει η μαιευτήρας- γυναικολόγος, Εύα Μαυρομμάτη, στην ανάρτησή της, «οι δύο αδελφές έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος 2810γρ».

Η ανάρτηση της γυναικολόγου

«Δύο αδελφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή τις ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και, σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος 2810γρ. Μια μοναδική σύμπτωση που θα τις ενώνει για πάντα και θα χαρίζει στα μικρά τους έναν ξεχωριστό δεσμό από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής τους. Να είναι πάντα γερά, τυχερά και ευτυχισμένα! Είμαστε ευγνώμων που μας εμπιστευτήκαμε για την υλοποίηση του δικού σας ονείρου κι ακόμα περισσότερο για την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά!!».

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