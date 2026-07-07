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ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Δήμος Ηρακλείου: Καθαροί κάδοι μέσα και έξω - Αλλάζει όψη η πόλη

πλύσιμο κάδων
clock 09:19 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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''Προς μεγάλη μου έκπληξη χθες το βράδυ είδα τους κάδους στην γειτονιά μου να πλένονται'', ήταν το σχόλιο ενός αναγνώστη του ekriti.gr, που κατά τη χθεσινή του βόλτα είδε από την υπηρεσία καθαριότητας αυτό που περίμενε χρόνια, όπως υποστηρίζει.

Οι αλλαγές στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου έχουν αρχίσει να φέρνουν αποτελέσματα, με τους κάδους να καθαρίζονται όχι μόνο από τα σκουπίδια, αλλά και στο εσωτερικό τους. 

Η πολή αλλάζει σταδιακά όψη, αφού ο καθαρισμός των δρόμων και των πλατειών και η συλλογή των απορριμμάτων, γίνεται πλέον με ταχύτερους ρυθμούς, δίνοντας πίσω στον Ηρακλειώτη την πόλη που του αξίζει!

πλύσιμο κάδων
πλύσιμο κάδων

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