Ηράκλειο: Από σήμερα ο ιδιώτης στην Καθαριότητα – Όλες οι αλλαγές (εικόνες)

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο, μεικτό σύστημα καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου, σηματοδοτώντας μια ριζική μεταρρύθμιση στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής, η σύμπραξη αυτή ανάμεσα στον Δήμο και τον ιδιώτη ανάδοχο στοχεύει στην επίτευξη μιας εμφανώς καθαρότερης πόλης, αλλά και στη δραστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Συμμαχία Δήμου και ιδιώτη για μια καθαρή πόλη

Η νέα στρατηγική βασίζεται σε μια διετή σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ιδιωτικός φορέας έρχεται να ενισχύσει τον δημοτικό μηχανισμό, εισφέροντας άμεσα 151 εργαζομένους, 16 εξειδικευμένα οχήματα και δεκάδες σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο, ξεκαθάρισε ότι η Δημοτική Υπηρεσία διατηρεί τον κυρίαρχο και επιτελικό της ρόλο. Η είσοδος του αναδόχου δεν αποτελεί ιδιωτικοποίηση, αλλά μια αναγκαία ενίσχυση, καθώς το προηγούμενο μοντέλο διαχείρισης είχε εξαντλήσει προπολλού τα όριά του, αφήνοντας την πόλη εκτεθειμένη και τους εργαζομένους σε κατάσταση εργασιακής εξάντλησης.

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Πώς μοιράζονται οι αρμοδιότητες.

Το νέο σχέδιο προβλέπει έναν σαφή διαχωρισμό καθηκόντων, ώστε να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα:

Το Κέντρο και το Παραλιακό Μέτωπο στον ανάδοχο

Ο ιδιώτης αναλαμβάνει πλήρως την καθαριότητα, τον οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων) στην 1η Δημοτική Κοινότητα, στα Ενετικά Τείχη και σε όλη την παραλιακή ζώνη (από το Παγκρήτιο Στάδιο έως τη Νέα Αλικαρνασσό).

Καθολική Ανακύκλωση

Η αποκομιδή των μπλε κάδων περνά εξολοκλήρου στην ευθύνη του αναδόχου για το σύνολο του Δήμου Ηρακλείου.

Μάχη με τα ογκώδη αντικείμενα: Ο ιδιώτης αναλαμβάνει την άμεση περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απορριμμάτων από κάθε γειτονιά της πόλης.

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Εστίαση του Δήμου στις γειτονιές:

Με την αποδέσμευση δυνάμεων από το κέντρο και την ανακύκλωση, οι εργαζόμενοι του Δήμου αναδιοργανώνονται και επικεντρώνονται αποκλειστικά στον καθαρισμό των συνοικιών και των προαστίων, που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα.Στο επίκεντρο οι εργαζόμενοι και η καθημερινότητα

Η δημοτική αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρωποκεντρική διάσταση της μεταρρύθμισης. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, οι οποίοι για χρόνια επιχειρούσαν κάτω από αντίξοες συνθήκες και με ελλιπή μέσα, αναμένεται να δουν άμεση αποσυμφόρηση του καθημερινού τους φόρτου.

Η επιτυχία του νέου εγχειρήματος θα κριθεί πλέον στην πράξη και στο κατά πόσο ο συντονισμός των δύο πλευρών θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το σίγουρο είναι ότι από σήμερα, το Ηράκλειο γυρίζει σελίδα, με τους δημότες να προσδοκούν μια πόλη που θα σέβεται την υγεία των εργαζομένων της και θα προσφέρει στους κατοίκους της την καθαριότητα που τους αξίζει.

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