Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Μάχη με τις μικροεστίες - Παραμένει στο πεδίο ισχυρή πυροσβεστική δύναμη

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Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο νότιο Ρέθυμνο.

Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ωστόσο το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή.

Εστίαση στις ορεινές μικροεστίες

Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Ασωμάτου. Δεκάδες μικροεστίες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους.

Ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός λόγω των απρόβλεπτων ριπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης.

Στα σημεία της καταστροφής παραμένουν ισχυρότατες δυνάμεις

Περισσότεροι από 270 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα.Πεζοπόρα τμήματα που επιχειρούν χειρωνακτικά στα ορεινά σημεία.

Εκατοντάδες εθελοντές, κάτοικοι και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Βαρύς ο απολογισμός της επόμενης ημέρας

Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία.

Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, άφησε πίσω της: Δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνισης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση.

Πάνω από 45.000 - 55.000 στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Copernicus.

Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μελάμπες, Σαχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.

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