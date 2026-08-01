Η FIFA επιμένει στην πρόταση για Μουντιάλ 64 ομάδων

Την ώρα που μαίνεται ο επικοινωνιακός «πόλεμος» ανάμεσα στη FIFA, την UEFA και τα υπόλοιπες ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες ανά τον κόσμο, για το θέμα «πώλησης» μεριδίου των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία επιμένει να εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του Μουντιάλ από 48 σε 64 ομάδες για τη διοργάνωση του 2030.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters, η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, στην επέτειο των 100 χρόνων από την πρώτη διεξαγωγή της.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία επιθυμεί να αναθέσει σε ανεξάρτητο φορέα την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης, το οποίο θα προσθέσει ακόμη 16 εθνικές ομάδες σε ένα τουρνουά που ήδη αυξήθηκε από τις 32 στις 48 συμμετοχές από το 2026.

«Η FIFA επιθυμεί να ορίσει έναν ανεξάρτητο οργανισμό προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο και με ποιον τρόπο η επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από 48 σε 64 συμμετέχουσες εθνικές ομάδες, αρχής γενομένης από τη διοργάνωση του 2030, θα επηρεάσει το συνολικό προϊόν της διοργάνωσης», αναφέρεται στο ενημερωτικό έγγραφο της έρευνας.

Η συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) είχε προτείνει επίσημα πέρυσι τη διεξαγωγή του Μουντιάλ του 2030 με 64 ομάδες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν στους εορτασμούς για την εκατονταετηρίδα της διοργάνωσης.

Το Μουντιάλ του 2026, που φιλοξενήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, ήταν το πρώτο μετά το 1998 που εγκατέλειψε το μοντέλο των 32 ομάδων, με την αύξηση των ομίλων και την προσθήκη ενός επιπλέον γύρου στη νοκ άουτ φάση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αγώνων στους 104 σε διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε εβδομάδων.

Η επίσπευση της συγκεκριμένης μελέτης έρχεται αμέσως μετά το σχέδιο της FIFA για τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα διαχειρίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις υπόλοιπες διοργανώσεις της με τη συμμετοχή εξωτερικών επενδυτών, μια πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οδήγησε την UEFA στην απόφαση να μποϊκοτάρει τις διοργανώσεις της FIFA.

Το Reuters επικοινώνησε με τη FIFA ζητώντας σχόλιο.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε δηλώσει ήδη από πέρυσι ότι η επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 64 ομάδες «δεν είναι καλή ιδέα». Η θέση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας δεν έχει αλλάξει έκτοτε, ενώ αντίθετη άποψη είχε εκφράσει και ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας (AFC), σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα, ο οποίος είχε αναρωτηθεί πού θα μπορούσε να σταματήσει μια διαρκής επέκταση της διοργάνωσης.

Η μελέτη που προτείνει η FIFA έχει ως στόχο να αξιολογήσει κατά πόσο η αύξηση των ομάδων στις 64 μπορεί να ενισχύσει τη διοργάνωση ή αν οι ανησυχίες σχετικά με την υποβάθμιση του αγωνιστικού επιπέδου, την επιβάρυνση του διεθνούς αγωνιστικού ημερολογίου, τη μεγαλύτερη οργανωτική πολυπλοκότητα και τον πιθανό κορεσμό της αγοράς υπερτερούν των ενδεχόμενων οφελών.

Η έρευνα θα εξετάσει ειδικότερα τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια επέκταση στη μορφή της διοργάνωσης, στην ανταγωνιστική ισορροπία, στη διαδικασία των προκριματικών, στην ευημερία των ποδοσφαιριστών και στο διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι. Παράλληλα, θα εκτιμήσει τα πρόσθετα έσοδα που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις πωλήσεις εισιτηρίων, τις χορηγίες και τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο νέο μοντέλο διεξαγωγής.

«Η τελική εισήγηση θα πρέπει να αποδείξει όχι μόνο αν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο 64 ομάδων μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον αξία, αλλά και αν αυτή η αξία μπορεί να είναι βιώσιμη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο. Η FIFA γνωστοποίησε ότι η επιλογή του ανεξάρτητου φορέα θα ολοκληρωθεί στις 14 Αυγούστου, ενώ ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του μόλις τέσσερις εβδομάδες, έως τις 11 Σεπτεμβρίου, για να παραδώσει την ανάλυσή του.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα συνδιοργανώσουν το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία, ενώ η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν από έναν αγώνα η καθεμία, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του Μουντιάλ.