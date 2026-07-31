«Φιδάκια» για κουνούπια: Πόσο επικίνδυνος είναι ο καπνός που γεμίζει το σπίτι σας

Ευρέως χρησιμοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες, όμως έρευνες προειδοποιούν ότι η καύση τους μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα και την υγεία, ειδικά σε κλειστούς χώρους



Με τις υψηλές θερμοκρασίες και τα κουνούπια να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, τα αντικουνουπικά «φιδάκια» παραμένουν μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις προστασίας. Ωστόσο, πίσω από την αποτελεσματικότητά τους κρύβεται ένας παράγοντας που λίγοι λαμβάνουν υπόψη: ο καπνός που παράγεται κατά την καύση τους.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα κατασκευάζονται με βάση το πύρεθρο, μια φυσική ουσία που προέρχεται από είδος χρυσάνθεμου και χρησιμοποιείται ευρέως ως εντομοαπωθητικό. Αν και θεωρείται ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, η έκθεση σε αυτό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και το δέρμα, πονοκέφαλο, ναυτία ή αναπνευστική δυσφορία. Σε περίπτωση κατάποσης, οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα επιστημονικών μελετών σχετικά με τον καπνό που εκπέμπεται από τα «φιδάκια». Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μαλαισία έδειξε ότι τα σωματίδια που απελευθερώνονται κατά την καύση τους μπορούν να φτάσουν σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα που παράγονται από δεκάδες τσιγάρα.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η καύση ενός μόνο αντικουνουπικού πηνίου μπορεί να εκπέμψει ποσότητα αιωρούμενων σωματιδίων αντίστοιχη με εκείνη που παράγεται από 75 έως 137 τσιγάρα, ενώ σε ορισμένες μετρήσεις η επιβάρυνση στους πνεύμονες προσεγγίζει εκείνη που αποδίδεται σε περίπου 100 τσιγάρα.

Παράλληλα, ο καπνός περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις, μεταξύ των οποίων και ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί καρκινογόνες. Σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, οι εκπομπές φορμαλδεΰδης από ένα μόνο «φιδάκι» μπορεί να είναι αντίστοιχες με εκείνες που παράγονται από την καύση περίπου 51 τσιγάρων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρήση τους σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους αυξάνει σημαντικά την έκθεση στους συγκεκριμένους ρύπους. Για τον λόγο αυτό συνιστούν να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, κατά προτίμηση σε εξωτερικούς ή πολύ καλά αεριζόμενους χώρους, ώστε να περιορίζεται ο πιθανός κίνδυνος για την υγεία.

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