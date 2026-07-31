Καθαρή κουζίνα χωρίς άλατα: Η λύση που κερδίζει το ξίδι

Τα άλατα αποτελούν συχνό πρόβλημα σε συσκευές όπως καφετιέρες, βραστήρες και πλυντήρια πιάτων. Δημιουργούνται από τα μέταλλα του σκληρού νερού, κυρίως το ασβέστιο και το μαγνήσιο, τα οποία παραμένουν στις επιφάνειες όταν το νερό θερμαίνεται ή εξατμίζεται.

Χωρίς ξύδι αλλά με κιτρικό οξύ

Αν και το ξίδι χρησιμοποιείται συχνά για την αφαίρεσή τους, το κιτρικό οξύ θεωρείται πιο αποτελεσματικό. Πρόκειται για ένα φυσικό ασθενές οξύ που υπάρχει στα εσπεριδοειδή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάλυμα δύο κουταλιών της σούπας σε 500 ml ζεστό νερό για τον καθαρισμό επιφανειών.

Η αποτελεσματικότητά του οφείλεται σε δύο δράσεις και συγκεκριμένα την οξίνιση, που διαλύει τα άλατα, και τη χηλίωση, που δεσμεύει τα μεταλλικά υπολείμματα. Σε αντίθεση με το ξίδι, το οποίο δρα μόνο μέσω της οξίνισης και χάνει γρήγορα την ισχύ του όταν έρχεται σε επαφή με τα άλατα, το κιτρικό οξύ προσφέρει πιο ολοκληρωμένο καθαρισμό.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτρικό οξύ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καφετιέρες, βραστήρες και πλυντήρια πιάτων, με έναν κύκλο πλύσης να αρκεί συχνά για την απομάκρυνση των αλάτων. Παράλληλα, είναι κατάλληλο και για τον καθαρισμό ντους, μπανιέρας και νιπτήρα, καθώς και ως μαλακτικό για λευκά ρούχα.

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