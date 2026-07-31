Τι θα φάμε σήμερα; Πακετάκια μελιτζάνας στο τηγάνι

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Υλικά



Για 4 άτομα



Για τις μελιτζάνες



2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες, σε μακριές φέτες πάχους 0,5 εκ.



3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο



αλάτι, μαύρο πιπέρι







Για τη γέμιση



250 γρ. μανιτάρια, αλεσμένα



200 γρ. φρέσκια μυζήθρα



100 γρ. γραβιέρα, τριμμένη



1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη



2 κ.σ. φρυγανιά, τριμμένη



1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο



½ κ.γ. θυμάρι ή ρίγανη



αλάτι, μαύρο πιπέρι

Για τη σάλτσα



500 ml σάλτσα ντομάτας



1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη



2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο



6-8 φύλλα βασιλικού



αλάτι, μαύρο πιπέρι







Για το τελείωμα



100 γρ. γραβιέρα, τριμμένη



φύλλα βασιλικού, για το σερβίρισμα

Διαδικασία



Βήμα 1



Αλείφουμε τις φέτες μελιτζάνας με ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε και ψήνουμε για 10΄ στο καυτό γκριλ του φούρνου ή σε καυτό σχαροτήγανο.

Βήμα 2



Γέμιση: Στο μεταξύ, σοτάρουμε τα μανιτάρια στο ελαιόλαδο μέχρι να στεγνώσουν, προσθέτουμε το σκόρδο, το θυμάρι ή τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε.

Βήμα 3



Αποσύρουμε και προσθέτουμε τη μυζήθρα, τη γραβιέρα και τη φρυγανιά, ανακατεύουμε και αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει μέχρι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα.

Βήμα 4



Σάλτσα: Σε βαθύ και ευρύχωρο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο για τη σάλτσα, σοτάρουμε ελαφρά το σκόρδο και προσθέτουμε την ντομάτα, αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε μέχρι να δέσειη σάλτσα και προσθέτουμε τον βασιλικό.

Βήμα 5



Βάζουμε σε ένα πιάτο 2 φέτες μελιτζάνας σταυρωτά, στο κέντρο τοποθετούμε 1 κ.σ. γέμιση και κλείνουμε πρώτα τη μία φέτα πάνω από τη γέμιση και μετά την άλλη ώστε να σχηματιστεί μικρό πακετάκι. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα υλικά.

Βήμα 6



Τοποθετούμε τα πακετάκια μελιτζάνας στο τηγάνι με τη σάλτσα με την ένωση προς τα κάτω, το ένα δίπλα στο άλλο. Πασπαλίζουμε με τη γραβιέρα, κλείνουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για 5΄, μέχρι να λιώσει το τυρί.

Βήμα 7



Σερβίρουμε σε πιάτα τα πακετάκια μελιτζάνας με σάλτσα και φρέσκο βασιλικό.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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