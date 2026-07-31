Η πιο καυτή πόλη στον κόσμο: Καθημερινές θερμοκρασίες άνω των 45°C και συχνές διακοπές ρεύματος

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν παύσει να αποτελούν μεμονωμένο γεγονός και μετατρέπονται πλέον κάθε καλοκαίρι σε καθημερινότητα για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Παρόλο που συνήθως υπάρχει κάποιο καταφύγιο δροσιάς για να ξεφύγει κανείς από την ανυπόφορη ζέστη, οι κάτοικοι μιας πόλης στην Ινδία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ο λόγος για τη Μπάντα, μια πόλη στην πολιτεία Ούταρ Πραντές στο βόρειο τμήμα της χώρας, με πληθυσμό που αγγίζει τους 230.000 κατοίκους.

Η πιο καυτή πόλη στον πλανήτη

Τι είναι αυτό που κάνει τη Μπάντα να ξεχωρίζει; Κατάφερε να αναδειχθεί ως το θερμότερο μέρος του πλανήτη σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του 2026. Η περιοχή κατέγραψε θερμοκρασία-ρεκόρ 48,2 βαθμών Κελσίου τον περασμένο Μάιο, τη μεγαλύτερη θερμική αιχμή του έτους για την περιοχή.

Επιπλέον, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν ολόκληρες εβδομάδες με θερμοκρασίες σταθερά πάνω από τους 45 βαθμούς, ενώ οι συνεχείς διακοπές ρεύματος καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την υγεία

Αν και ο καύσωνας σε περιοχές όπως η Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να κλιμακώνεται, παραμένει πολύ μακριά από τα επίπεδα πόλεων όπως η Μπάντα, οι οποίες λαμβάνουν ελάχιστη δημοσιότητα παρά τις ακραίες συνθήκες. Ακόμη και τα ξημερώματα, ο υδράργυρος παραμένει πάνω από τους 30 βαθμούς, γεγονός που δυσκολεύει την καθημερινότητα, ιδιαίτερα για όσους κάνουν χειρωνακτικές εργασίες.

Οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού να παραμένει κλεισμένο στα σπίτια τις ώρες της μέγιστης ηλιοφάνειας. Ωστόσο, όσοι πρέπει να εργαστούν στον δρόμο συνεχίζουν παρά τους κινδύνους. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει σοβαρά την υγεία των κατοίκων, γεμίζοντας τα νοσοκομεία της πόλης με ασθενείς που υποφέρουν από επιπλοκές σχετικές με την παρατεταμένη έκθεση στον καύσωνα.

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