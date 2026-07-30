ΠΑΟΚ - Ντινάμο Κιέβου 2-0: Σόου Κωνσταντέλια και πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο ΠΑΟΚ έκανε ποδαρικό στην Τούμπα με τον καλύτερο τρόπο.

Ο Δικέφαλος νίκησε 2-0 την Ντιναμό Κιέβου στον δεύτερο αγώνα του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Europa League και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Ο Κωνσταντέλιας με δύο μαγικά τελειώματα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Σούρκις, σημαδεύοντας δις την αριστερή γωνία.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε τόσο έντονο και υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δείχνουν πως θέλουν να πάρουν τον έλεγχο του αγώνα. Ο Δικέφαλος δεν ένιωσε κανέναν μεγάλο κίνδυνο και κατάφερε να ανοίξει το σκορ με το άπιαστο πλασέ του Κωνσταντέλια ακριβώς με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών.

Ο Γκόμες έδωσε την ασίστ και ο Κωνσταντέλιας δεν είχε κανένα πρόβλημα να κοντρολάρει και να εκτελέσει ανενόχλητος και να υπογράψει τον θρίαμβο των Θεσσαλονικιών.

Στο 48′, πάλι ο Έλληνας επιθετικός έκανε το 2-0 – αφού προσπέρασε δύο αντιπάλους – και με συρτό πλασέ σημάδεψε την αριστερή γωνία για να ξεσηκώσει την Τούμπα που αποθέωσε τον ηγέτη της.

Η Ντιναμό Κιέβου πέραν από δύο δοκάρια στο δεύτερο μέρος, δεν είχε καμία άλλη ευκαιρία για να επιστρέψει στο παιχνίδι και εξουδετερώθηκε από την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ.

Ο Χατζηδιάκος ήταν αυτός που σημάδεψαν οι συμπαίκτες του στις στημένες φάσεις κατά πλειψοφία, ενώ θετικοί ήταν και οι Μιχαηλίδης και Γκόμες (οι δύο τους μοίρασαν τις ασίστ). Ο Σανταμαρία με την εμπειρία του και την ψυχραιμία του δικαίωσε τον Λίσι που τον επέλεξε για δεύτερο σερί ματς να ξεκινήσει βασικός και ήταν κυρίαρχος στον χώρο του κέντρου.

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και θα περιμένει τον νικητή του Άντερλεχτ – Χάμαρπι (1-1 το πρώτο ματς) για να μάθει αντίπαλο

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (76’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (76’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (76’ Μπάμπα), Κωνσταντέλιας (83’ Πέλκας), Τάισον (68’ Χατσίδης), Μύθου.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ίγκορ Κόστιουκ): Σούρκις, Σιτς, Τιαρέ (86’ Μπίλοβαρ), Κεντζιόρα, Μιχάνκο, Μπράζκο, Λόνβικ (86’ Μουνγκουένγκ), Μπουγιάλσκι (67’ Σαπαρένκο), Βολόσιν (67’ Γιαρμολένκο), Πονομαρένκο, Ρεντούσκο (80’ Καμπάγιεφ).