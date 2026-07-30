Μάχη χωρίς τέλος στο Ρέθυμνο: Επεκτάθηκε η φωτιά προς την Πρέβελη – 45.000 τα καμένα στρέμματα

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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Το απόγευμα της Πέμπτης το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε προς την περιοχή της Πρέβελης, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και εντείνοντας την ανησυχία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, με το συνολικό βάρος να πέφτει στις επίγειες δυνάμεις, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν πάνω από 10 μποφόρ, δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επιφυλακή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Κρήτη: Περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν από τις πυρκαγιές το διήμερο 29-30 Ιουλίου 2026

Μεγάλες εκτάσεις γη έχουν καεί από τις πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο το διήμερο 29-30 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 45.000 στρέμματα.

Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.

Η εικόνα λήφθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα Ελλάδας 12:13 κατά το πέρασμα του δορυφόρου πάνω από την Ελλάδα, ενώ ακόμα υπήρχαν ενεργές εστίες.

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