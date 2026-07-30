Ρέθυμνο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες - Απειλούνται περιοχές κοντά στην Πρέβελη

Κρίσιμες ώρες συνεχίζουν να περνούν οι κάτοικοι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται, με δύο βασικά μέτωπα να δοκιμάζουν τις αντοχές των επίγειων δυνάμεων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε κατοικίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες. Οι συνεχείς μεταβολές των ανέμων ευνοούν τις αναζωπυρώσεις, δυσκολεύοντας σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για την προστασία των περιουσιών, καθώς σε αρκετά σημεία το πύρινο μέτωπο κινείται πολύ κοντά σε αυλές και οικιστικές περιοχές.

Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή Ασώματος και Κουρταλιώτικο Φαράγγι, με την πυρκαγιά να κινείται προς την ευρύτερη περιοχή της Μονής Πρέβελης. Οι αρχές προχώρησαν σε διαδοχικές εκκενώσεις μέσω του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που απειλούνται.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία της φωτιάς προς το φοινικόδασος της Πρέβελης, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της Κρήτης. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν να δημιουργήσουν ζώνες προστασίας, ώστε να περιοριστεί η επέκταση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε επιχείρηση απομάκρυνσης περίπου 50 ατόμων από την περιοχή της Πρέβελης, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί λόγω των καπνών και της εξέλιξης του πύρινου μετώπου.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με εκατοντάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και οχήματα να επιχειρούν, ενώ ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες να παραμένουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Βαθρακογιάννης: Θα ενισχυθούν οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα τις επόμενες ώρες

Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση της πυροσβεστικής για τα πύρινα μέτωπα έκανε γνωστό πως τις επόμενες ώρες θα ενισχυθούν οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα που καίνε στη χώρα.







Αρχικά έκανε λόγο για δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς πυροσβέστες ενώ έστειλε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες και τους οικείους τους.







Σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη οι πυροσβέστες δίνουν μάχη νυχθημερόν σε πολλαπλά μέτωπα χθες και σήμερα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη.







«Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα» τόνισε και πρόσθεσε πως «Στις πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου, επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο, χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση».







Οι Υπηρεσίες τους Πυροσβεστικού Σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας ενώ πρόσθεσε πως για αύριο, προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες.

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