Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης: Ο Αλκιβιάδης Καλαμπόκης πρόεδρος του νέου Δ. Σ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.



Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:



• Πρόεδρος: Αλκιβιάδης Καλαμπόκης



• Αντιπρόεδροι: Γιώργος Νικολαράκης, Δράκος Μαραγκάκης



• Γεν. Γραμματέας: Μανώλης Καρπαδάκης



• Ταμίας: Μαρία Φουλέ



• Μέλη: Στέλιος Ανδρεαδάκης, Νίκος Θεοδωράκης



Αναπληρωματικό μέλος:



• Ιωάννης Επιτροπάκης

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή νέων προσώπων στη διοίκηση, επισημαίνοντας ότι η ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ακόμη πιο δυναμική πορεία του ΣΕΚ. Όπως ανέφερε, στόχος της νέας διοίκησης είναι να συνεχιστεί το έργο του Συνδέσμου με ταχύτητα, αμεσότητα, αποτελεσματικότητα και δημιουργική διάθεση, αξιοποιώντας τις νέες ιδέες και την εμπειρία όλων των μελών προς όφελος των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Κρήτης.



Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν ότι οι συνεχείς μεταβολές στο διεθνές οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον καθιστούν τον ρόλο του Συνδέσμου πιο κρίσιμο από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί συνολική αποτίμηση των δράσεων των προηγούμενων ετών, με στόχο την ανάδειξη των επιτυχημένων πρωτοβουλιών αλλά και τον εντοπισμό σημείων που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης.



Κοινή επιδίωξη της νέας διοίκησης αποτελεί η ουσιαστική στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Κρήτης, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, ενίσχυση της συνεργασίας με τους θεσμικούς φορείς και ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς παρουσίας των κρητικών προϊόντων.



Με πνεύμα συνεργασίας, ομοψυχίας και συνέπειας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο φιλοδοξεί να συνεχίσει το έργο του Συνδέσμου, έχοντας ως βασική αποστολή την περαιτέρω ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Κρήτης, την προβολή της ποιοτικής ταυτότητας των κρητικών προϊόντων και τη διαρκή αύξηση των εξαγωγών του νησιού.

Σχεδιασμός δράσεων για την επόμενη τριετία



Μέσα στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι προτάσεις των μελών και θα διαμορφωθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός και το πλάνο δράσεων της επόμενης τριετίας.



Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων που έχουν ήδη τεθεί είναι:



• Η πραγματοποίηση συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με στόχο την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας.



• Η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κρήτης και τα Επιμελητήρια του νησιού, μέσω κοινών δράσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην προώθηση των κρητικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.



• Η διεύρυνση των συνεργασιών με κλαδικούς φορείς και οργανισμούς, ώστε οι δράσεις του Συνδέσμου να καλύψουν ακόμη περισσότερους παραγωγικούς τομείς πέραν των Τροφίμων και Ποτών, ενισχύοντας συνολικά την εξαγωγική δραστηριότητα της Κρήτης.

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